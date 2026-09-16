Καρκίνος του προστάτη: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ρομποτική αλλάζει τα δεδομένα

Γράφει ο Σταύρος Ι. Τυριτζής, Ουρολόγος - Διευθυντής Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

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Καρκίνος του προστάτη: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η ρομποτική αλλάζει τα δεδομένα
ΥΓΕΙΑ
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Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες. Παρά τη συχνότητά του, τα νέα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα: όταν διαγνωστεί έγκαιρα, τα ποσοστά ίασης είναι εξαιρετικά υψηλά, άνω του 90%, επιτρέποντας στους περισσότερους άνδρες να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς σημαντικούς περιορισμούς.

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού, που βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο κύστη και αποτελεί μέρος του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. Με την πάροδο της ηλικίας μπορεί να εμφανίσει διάφορες παθήσεις, όπως καλοήθη υπερπλασία, προστατίτιδα ή καρκίνο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα συμπτώματα δεν αποτελούν πάντα αξιόπιστο δείκτη. Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του προστάτη συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει κυρίως την εξέταση PSA, μια απλή αιματολογική εξέταση, καθώς και τη δακτυλική εξέταση από τον ουρολόγο, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Σήμερα, η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη έχει επίσης αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς μπορεί να εντοπίσει ύποπτες περιοχές με μεγάλη ακρίβεια και να καθοδηγήσει στοχευμένες βιοψίες. Οι περισσότερες διεθνείς επιστημονικές εταιρείες συνιστούν οι άνδρες να συζητούν με τον ουρολόγο τους για τον προληπτικό έλεγχο από την ηλικία των 50 ετών, ή νωρίτερα εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διάγνωση καρκίνου του προστάτη δεν σημαίνει πάντοτε άμεση χειρουργική επέμβαση. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μορφές της νόσου με πολύ αργή εξέλιξη, οι οποίες μπορούν να παρακολουθούνται στενά με οργανωμένα πρωτόκολλα ενεργού παρακολούθησης, αποφεύγοντας περιττές θεραπείες. Αντίθετα, όταν ο καρκίνος είναι πιο επιθετικός ή έχει μεγαλύτερη πιθανότητα εξέλιξης, τότε απαιτείται ενεργή θεραπεία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργείο (ριζική προστατεκτομή), ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό θεραπειών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

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Σταύρος Ι. Τυριτζής, Ουρολόγος - Διευθυντής Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, η μεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ρομποτική χειρουργική. Πρόκειται για μια τεχνολογία που επιτρέπει στον εξειδικευμένο χειρουργό-ουρολόγο να πραγματοποιεί την επέμβαση με εξαιρετική ακρίβεια, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές τομές και τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ρομπότ δεν χειρουργεί μόνο του. Κάθε κίνηση ελέγχεται αποκλειστικά από τον χειρουργό, ο οποίος αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να εκτελέσει ακόμη πιο ακριβείς χειρισμούς.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των ανδρών που πρόκειται να υποβληθούν σε ριζική προστατεκτομή είναι η πιθανότητα ακράτειας ή στυτικής δυσλειτουργίας.

Εκεί είναι που έχει φέρει την επανάσταση η ρομποτική ριζική προστατεκτομή και υπερέχει έναντι της ανοικτής και συμβατικής λαπαροσκοπικής επέμβασης: στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, διασώζοντας αυτές τις δύο, τόσο σημαντικές ανδρικές λειτουργίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξαιρετικής μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου και των κινήσεων χιλιοστού, τα οποία βοηθούν στη λεπτομερή αναγνώριση και σεβασμό των μικροσκοπικών ανατομικών δομών που σχετίζονται με την εγκράτεια των ούρων και τη στυτική λειτουργία. Επιπλέον πλεονεκτήματα της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής είναι η μικρότερη απώλεια αίματος, ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, η άμεση κινητοποίηση, η συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, συνήθως 1-2 ημέρες και η ταχύτατη επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα.

Να τονιστεί ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι πρωτίστως η εμπειρία, του ρομποτικού ουρολόγου με επίσημη εκπαίδευση, ο οποίος γνωρίζει και εφαρμόζει σε μεγάλο όγκο ασθενών την προηγμένη ρομποτική τεχνολογία.

Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη εξελίσσεται συνεχώς. Νέες τεχνολογίες, εξελιγμένες απεικονιστικές εξετάσεις, τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, όπως η τεχνική NeuroSAFE, επιτρέπουν πλέον ακόμη πιο εξατομικευμένες αποφάσεις για κάθε ασθενή.

Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν πρέπει να προκαλεί φόβο, αλλά εγρήγορση. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη επίσκεψη στον ουρολόγο μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η σύγχρονη ιατρική διαθέτει πλέον τα μέσα ώστε οι περισσότεροι άνδρες να θεραπεύονται αποτελεσματικά και να επιστρέφουν γρήγορα στις καθημερινές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχοντας διατηρήσει πλήρως την ποιότητα ζωής τους.

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