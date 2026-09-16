Pamestoixima.gr: Σούπερ προσφορά* για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια

Η League Phase του Europa League League ξεκινάει σήμερα με 9 παιχνίδια. Ξεχωρίζει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Στις 22:00 στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» γίνεται η σέντρα στο πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια.

Προσφέρει και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για τα σημερινά ματς του Europa League, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες:

Ομόνοια-Θέλτα (19:45)

Over 0.5 γκολ Θέλτα & Over 5.5 κόρνερ Θέλτα

Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Ολυμπιακός-Γιαγκελόνια (22:00)

Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 9.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Αρμάντο Γκονζάλες

Άντερλεχτ-Λυών (22:00)

Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ Over 0.5 γκολ Λυών στο 1ο ημίχρονο & Over 2.5 κόρνερ Λυών στο 1ο ημίχρονο

Μίλαν-Μπενφίκα (22:00)

Να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Σάντερλαντ-Άλκμααρ (22:00)

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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