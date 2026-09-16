Συνταγματική Αναθεώρηση: Live η συζήτηση στη Βουλή - Στις 13:00 η ομιλία του πρωθυπουργού

Στην Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τη διεξαγωγή της δεύτερης και τελευταίας ψηφοφορίας.

Στη συζήτηση θα τοποθετηθούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις προτεινόμενες αλλαγές όσο και στις πλειοψηφίες που θα διαμορφωθούν.

Eurokinissi

Eurokinissi

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που κατέθεσε επίσημη πρόταση αναθεώρησης, η οποία περιλαμβάνει 33 διατάξεις. Μεταξύ των βασικών αλλαγών που προτείνονται βρίσκονται η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, η αλλαγή του άρθρου 16 σχετικά με τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν το Δημόσιο και την αξιολόγηση.

Στην πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων. Η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε τις προτάσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το «παρών» σε ορισμένες από τις διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Οι θετικές ψήφοι προήλθαν κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η σημερινή, προτείνουσα Βουλή αποφασίζει ποιες διατάξεις θα χαρακτηριστούν αναθεωρητέες, ενώ η επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές, θα καθορίσει το νέο περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τη συνταγματική διαδικασία, εάν μια διάταξη συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 ψήφους στις δύο ψηφοφορίες της παρούσας Βουλής, η επόμενη μπορεί να προχωρήσει στην αναθεώρησή της με τουλάχιστον 151 ψήφους. Αν, αντίθετα, χαρακτηριστεί αναθεωρητέα με πλειοψηφία μικρότερη των 180 αλλά τουλάχιστον 151 βουλευτών, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για να αλλάξει.