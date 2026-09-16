Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: €131,7 εκατ. κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία εμφιάλωσης νερού, παραγωγής φυσικών μεταλλικών αναψυκτικών, φιαλών και πωμάτων, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, καταγράφοντας κύκλο εργασιών €131,7 εκατ., διατηρώντας τις επιδόσεις της σε υψηλά επίπεδα.

Με ισχυρή παραγωγική βάση, ηγετική θέση στην αγορά και συνεχή επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, επενδύοντας στην παραγωγή, την τεχνολογία, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Σε εμπορικό επίπεδο, η διεύρυνση της διανομής, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην επικοινωνία και το marketing, ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία των μαρκών της εταιρείας και την πρόσβασή τους στους καταναλωτές. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ είναι στην κορυφή της ελληνικής αγοράς εμφιαλωμένου νερού, διατηρώντας τη Νο1* θέση του που κατέχει από το 2024.

Η Ήπειρος παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην περιοχή, με τη νέα επένδυση για τη δημιουργία εργοστασίου ανακύκλωσης πλαστικού να αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής πορείας.

Η νέα μονάδα θα διευρύνει περαιτέρω την παραγωγική και επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας στην Ήπειρο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την απασχόληση στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη αυξημένη απασχόληση στην εταιρεία, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά 4,42%, φτάνοντας τους 613 εργαζομένους κατά μέσο όρο.

Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και η νέα επένδυση αποτελούν δύο όψεις της ίδιας αναπτυξιακής πορείας: η εταιρεία ενισχύει τη δραστηριότητά της, επενδύει σε νέες παραγωγικές δυνατότητες και δημιουργεί νέες προοπτικές απασχόλησης, με την Ήπειρο να παραμένει σταθερή επιλογή για την ανάπτυξη και τη μελλοντική της πορεία. Παράλληλα, η δημιουργία της νέας μονάδας ανακύκλωσης ενισχύει τον ρόλο της εταιρείας στην κυκλική οικονομία και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, διευρύνοντας παράλληλα το παραγωγικό και επενδυτικό της αποτύπωμα στην περιοχή.

*ΝielsenIQ Year 2025 Total Market Still Water

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.