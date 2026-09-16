Στο Στρασβούργο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου 

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στο Στρασβούργο ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου 
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  • Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Στρασβούργο στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2026 για την παρακολούθηση των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Η επίσκεψη εντάσσεται στην προετοιμασία της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
  • Κατά την επίσκεψη, ο υφυπουργός συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και τον γενικό γραμματέα Αλεσάντρο Κιοκέτι.
  • Αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας Μαρία-Αγνή Στρακ-Τσίμερμαν και με στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος.
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Διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Στρασβούργο πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα η επίσκεψη εντάσσεται στο πρόγραμμα τακτικών επισκέψεων και επαφών του υφυπουργού Εξωτερικών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελλάδας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το β’ εξάμηνο του 2027.Ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αλεσάντρο Κιοκέτι.

Επιπλέον, συναντήθηκε και αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου, Μαρία-Αγνή Στρακ-Τσίμερμαν, καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος.

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