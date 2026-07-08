«Ήταν μια παράνομη εισβολή»: «Θερμό επεισόδιο» Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

Σε πεδίο διπλωματικής μάχης με απανωτές διακοπές και φωνές μετατράπηκε το συνέδριο του Economist στο Λαγονήσι, όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου και ο Τάσος Χατζηβασιλείου συγκρούστηκαν μετωπικά σε ένα άγριο τετ α τετ για το Κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το κλίμα τινάχθηκε στον αέρα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το τουρκικό κατεστημένο συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το θεμελιώδες ζήτημα της εισβολής και κατοχής του 37% της Μεγαλονήσου.

Οι τουρκικές προκλήσεις για το Σχέδιο Ανάν

Όλα ξεκίνησαν όταν μιλώντας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε πάνελ για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αχμέτ Νταβούτογλου επιχείρησε να μετακινήσει τις ευθύνες για το σημερινό τέλμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Υποστήριξε προκλητικά ότι η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελλών, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό. Την ίδια ώρα, ζήτησε μια «θετική ατζέντα» από την Ευρώπη απέναντι στην Άγκυρα.

Η ρητορική του Τούρκου πολιτικού προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών. Η οποία ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η απόφαση της ΕΕ να εντάξει την Κύπρο ήταν απολύτως ορθή, υπενθυμίζοντας στον Τούρκο πολιτικό την αλήθεια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά και παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου.

Το θερμόμετρο ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο Νταβούτογλου πήρε ξανά τον λόγο για να ισχυριστεί ότι η τουρκική παρουσία στο νησί είναι «δίκαιη». Τότε, ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών τον διέκοψε επανειλημμένα, τονίζοντας τρεις με τέσσερις φορές σε έντονο ύφος πως στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή.

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