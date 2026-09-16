Μάγδα Φύσσα για Κασιδιάρη: Δεν θα λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους με αίμα

Snapshot Οι εκδηλώσεις για τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη» ξεκίνησαν στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, δολοφονημένου το 2013 από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Η Μάγδα Φύσσα άνοιξε τις εκδηλώσεις και αναφέρθηκε στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή αναγνωρίζεται τελεσίδικα ως εγκληματική οργάνωση που στοχοποιεί και δολοφονεί ανθρώπους που αγωνίζονται για ελευθερία.

Η Μάγδα Φύσσα ζήτησε να μην υποχωρήσει η αγάπη μπροστά στο μίσος και να συνεχιστεί ο αγώνας και η μνήμη του γιου της.

Ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και τον δήμαρχο Κερατσινίου για τη στήριξη και τη διάθεση του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι εκδηλώσεις για τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», τη πρωτοβουλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Κερατσίνι, στη μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, από μέλη της Χρυσής Αυγής.

Παρούσα, όπως κάθε χρόνο, σε όλες τις εκδηλώσεις, η μητέρα του Παύλου, Μάγδα Φύσσα, η οποία τη Δευτέρα άνοιξε τις εκδηλώσεις, έχοντας στο πλευρό της στην πρώτη συζήτηση για φέτος, τον δικηγόρο Θανάση Καμπαγιάννη και τον καθηγητή Πολιτειολογίας του Παντείου, Δημήτρη Χριστόπουλο.

Καλωσορίζοντας τον κόσμο σε έναν ακόμα αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, η Μάγδα Φύσσα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη χθεσινή αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού.

«Είμαι σίγουρη ότι στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκιση Κασιδιάρη», είπε αρχικά η Μάγδα Φύσσα, λέγοντας όμως: «Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες, να μη λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Θα μου επιτρέψετε, ειδικά αυτές τις μέρες, να μιλάω μόνο για το παιδί μου».

«Το μόνο, όμως, που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκιση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί; Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου και προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου», πρόσθεσε.

Όσα είπε η Μάγδα Φύσσα

«Καλώς βρεθήκαμε αυτόν τον 13ο Σεπτέμβρη, τον Σεπτέμβρη της άγριας απώλειας και της παντοτινής απουσίας, τον Σεπτέμβρη του αγώνα, της υπομονής, της επιμονής, και δυσβάσταχτης αντοχής. Καλώς ανταμώσαμε ξανά πάνω από τη μνήμη που καίει την πληγή πάνω από μια δεκαετία. Και που εσείς είστε ακόμα εδώ για τον Παύλο, για τον γιο μας με τον Τάκη, τον αδερφό της Ειρήνης, το γελαστό παιδί που σκότωσαν οι φασίστες μια νύχτα που από τότε έχει να ξημερώσει ξανά.

Ευχαριστώ όσους και όσες είστε εδώ απόψε. Όσους και όσες θα περάσουν από εδώ αυτές τις μέρες, όσους και όσες άφησαν το δικό τους χνάρι σε αυτόν τον αγώνα. Κι όταν μιλάω για αγώνα, δεν θα μπορούσα να μην σκεφτώ τον Ανδρέα Τζέλη, τον πρώτο δικηγόρο που μπήκε σπίτι μας. Και έγινε οικογένεια. Εκείνον που μέσα στην απόλυτη τραγωδία έφτιαξε ένα μέρος να νιώθουμε σιγουριά. Ελπίζω να είναι μαζί με τον Παύλο τώρα, να μας κοιτάνε με βλέμμα σιγουριάς ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε μέχρι το τέλος.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που ο Σεπτέμβρης μας βρίσκει χωρίς δικαστική εκκρεμότητα, έχοντας κατέβει τα σκαλιά του Εφετείου, χωρίς την προοπτική να τα ανέβουμε ξανά. Είμαστε εδώ με την τελεσίδικη απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα είναι, σε όποια μορφή θελήσουν να της δώσουν στο μέλλον, μια εγκληματική οργάνωση που τρομοκρατεί, κυνηγά, χτυπά και τελικά δολοφονεί κάθε άνθρωπο που επιμένει να προχωρά με ψηλά το κεφάλι, αναζητώντας μια ελεύθερη ζωή.

Είμαι σίγουρη ότι στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκιση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες, να μη λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Θα μου επιτρέψετε, ειδικά αυτές τις μέρες, να μιλάω μόνο για το παιδί μου. Το μόνο, όμως, που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκιση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί; Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου και προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου.

Όπως είπα όμως, αυτές οι μέρες είναι του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα. Κι εγώ είμαι εδώ σαν τη μάνα που δεν θα σταματήσω ποτέ να καμαρώνω μέσα στο απέραντο πένθος για τον γιο μου. Εύχομαι από καρδιάς να μην υποχωρήσει η αγάπη μπροστά στο μίσος, η μνήμη μπροστά στη λήθη και ο αγώνας μπροστά στην αδιαφορία. Είναι χαρμολύπη για εμένα οι συναντήσεις μας αυτές. Σας ευχαριστώ που είστε ακόμα μαζί, όπως ευχαριστώ και προσωπικά τον δήμαρχο Κερατσινίου, Χρήστο Βρεττάκο, για την παραχώρηση των Λιπασμάτων, που έγινε ο τόπος που συναντιόμαστε κάθε χρόνο. Καλώς βρεθήκαμε στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη. Καλή δύναμη! Σας ευχαριστώ έναν έναν προσωπικά».

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