Θρίλερ με τον θάνατο του εγγονού της Αικατερίνης της Ελλάδος - Νεκρός ο 44χρονος τραπεζίτης

Ανακηρύχθηκε ιδιωτικός τραπεζίτης της χρονιάς το 2026, αν και το όνομά του είχε εμπλακεί σε υποθέσεις τροχαίων με εγκατάλειψη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Θρίλερ με τον θάνατο του εγγονού της Αικατερίνης της Ελλάδος - Νεκρός ο 44χρονος τραπεζίτης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τσίσγουικ σε ηλικία 44 ετών, με τον θάνατό του να χαρακτηρίζεται απροσδόκητος αλλά μη ύποπτος.
  • Ο Μπράντραμ είχε συλληφθεί τον Ιούνιο για την υπόθεση «Putney Pusher», που αφορά απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε πεζή το 2017.
  • Ήταν πρώην λοχαγός του βρετανικού στρατού με υπηρεσίες σε Ιράκ, Βοσνία και Αφγανιστάν και τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.
  • Είχε επιτύχει καριέρα στο City, εργαζόμενος σε κορυφαίες χρηματοπιστωτικές εταιρείες και την HSBC, όπου διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία πλούσιων ιδιωτών.
  • Η έρευνα για την υπόθεση «Putney Pusher» είχε κλείσει το 2018 χωρίς κατηγορίες, αλλά ξανάρχισε φέτος μετά από νέες πληροφορίες, με τον Μπράντραμ να αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα πριν τον θάνατό του.
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Nεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ο Νίκολας Μπράντραμ - εγγονός της κόρης του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και της βασιλίσσης Σοφίας, Αικατερίνη, της τελευταίας γυναικείας απογόνου της βασίλισσας Βικτωρίας – ήταν διευθυντής στην ιδιωτική τράπεζα της HSBC, πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του, για για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο Νίκολας Μπράντραμ είχε συλληφθεί στις 15 Ιουνίου στο σπίτι του στο Τσίσγουικ, ως ύποπτος για την υπόθεση του «Putney Pusher». Η σύλληψη αφορούσε ένα διαβόητο περιστατικό που συνέβη στις 5 Μαΐου 2017, όταν ένας δρομέας έσπρωξε μια πεζή μπροστά σε διώροφο λεωφορείο στη γέφυρα του Πούτνι.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως απροσδόκητο, αλλά δεν θεωρείται ύποπτος.

Ο Μπράντραμ ήταν διακεκριμένος πρώην λοχαγός του βρετανικού στρατού, ο οποίος υπηρέτησε με τη Σκωτσέζικη Φρουρά στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν. Το 2012, ο απόφοιτος φιλοσοφίας και ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ ως αναγνώριση της στρατιωτικής του θητείας.

Ένα χρόνο αργότερα, εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Σίτι του Λονδίνου, μετά από σύγκρουση με μια ποδηλάτισσα στο Hyde Park Corner στις 6 Μαρτίου του ίδιου έτους. Τότε ομολόγησε την ενοχή του για μία κατηγορία οδήγησης χωρίς τη δέουσα προσοχή και φροντίδα και για μία κατηγορία μη διακοπής μετά από τροχαίο ατύχημα. Του επιβλήθηκαν πέντε βαθμοί ποινής, πρόστιμο 200 λιρών και υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση 105 λιρών.

Τον Μάιο του 2017, ενεπλάκη στο περιστατικό της εγκατάλειψης πεζού που προηγουμένως είχε χτυπήσει, σπρώχνοντάς την μπροστά από λεωφορείο. Η ακαριαία αντίδραση του οδηγού τη γλίτωσε από τα χειρότερα, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.

Οι ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ανέκριναν 50 άνδρες και συνέλαβαν τρεις ύποπτους, μεταξύ των οποίων και έναν Αμερικανό τραπεζίτη επενδύσεων – ο οποίος μπόρεσε να αποδείξει «αδιαμφισβήτητα» ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή.

Κανένας ύποπτος δεν κατηγορήθηκε ποτέ, και η έρευνα έκλεισε το 2018, πριν νέες πληροφορίες οδηγήσουν στη σύλληψη του Μπράντραμ, το φετινό καλοκαίρι. Νωρίτερα αυτό το μήνα, αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην αστυνομία να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς έρευνες.

Ο πατέρας του Μπράντραμ, Πολ Μπράντραμ, ήταν το μοναδικό παιδί της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας, πρώτη ξαδέλφη του πρίγκιπα Φίλιππου και κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄, ο οποίος βασίλεψε στην Ελλάδα μεταξύ 1913 και 1922.

Όπως και ο πατέρας του, ο Νίκολας είχε μια επιτυχημένη καριέρα στο City, εργαζόμενος στην κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία Killik & Co και στην ισραηλινή τράπεζα Bank Leumi, πριν μετακινηθεί στην HSBC, όπου διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων ιδιωτών.

Ορίστηκε «Ιδιωτικός Τραπεζίτης της Χρονιάς» για το 2026.

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