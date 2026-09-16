Δημοσκόπηση Pulse: Μικρά κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, φρενάρισμα Τσίπρα - Η απήχηση Σαμαρά

Προβάδισμα 11,5 μονάδες καταγράφει η ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - Δυσπιστία από την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ 

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Δημοσκόπηση Pulse: Μικρά κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, φρενάρισμα Τσίπρα - Η απήχηση Σαμαρά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 13,5 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με ποσοστό 26,5%.
  • Η αξιολόγηση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ είναι κυρίως αρνητική, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 32% θετικές κρίσεις και τον Αλέξη Τσίπρα 25%.
  • Το 31% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένα από τα πακέτα μέτρων στη ΔΕΘ δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο πρόβλημα της ακρίβειας.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 30%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 17%.
  • Το 6% των πολιτών δηλώνει ότι θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μεταξύ πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 15%.
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Στην πρώτη αποτίμηση του εκλογικού τοπίου μετά την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και με φόντο τις εκλογές, προχωρά η εταιρεία Pulse για τον ΣΚΑΙ με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου σε πανελλαδικό δείγμα 1.106 ενηλίκων με δικαίωμα ψήφου, με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 13,5 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, η ΝΔ καταγράφεται στο 26,5%, σημειώνοντας μισή μονάδα άνοδο, η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερά στο 15% και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 10,5%.

Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,5%, το ΚΚΕ 6%, ενώ Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ βρίσκονται από 5%. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 3%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%.

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Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,5%, η αποχή, το λευκό και το άκυρο 1,5%, ενώ 11% παραμένει αναποφάσιστο ή δεν απαντά.

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Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30,5% για τη ΝΔ, 17% για την ΕΛΑΣ και 12% για το ΠΑΣΟΚ.

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Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7%, Πλεύση Ελευθερίας και ΕΛΠΙΔΑ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, αυτή καταγράφετα αρνητικά. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων από τους Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 32% θετικές κρίσεις για την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρα και ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογήθηκαν θετικά από το 25%.

Για την παρουσία και τις προτάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 32% εκφράζει θετική γνώμη, ενώ το 54% αξιολογεί αρνητικά την παρουσία του.

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Αντίστοιχη είναι η αξιολόγηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Θετική άποψη εκφράζει το 25%, ενώ 29% τον αξιολογεί «μάλλον αρνητικά» και 25% «σίγουρα αρνητικά».

Όσον αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης στο 25%, ενώ οι αρνητικές φθάνουν στο 57%.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της νέας δημοσκόπησης.

Στο ερώτημα ποια από τα πακέτα μέτρων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ ανταποκρίνεται καλύτερα στο πρόβλημα της ακρίβειας και στις επιπτώσεις του, 31% επιλέγει την απάντηση «κανένας». Τις κυβερνητικές προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη επιλέγει το 25%, τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα το 19% και εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη το 11%. Ένα επιπλέον 14% δεν εκφράζει γνώμη ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 17%.

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Ξεχωριστό ερώτημα της δημοσκόπησης αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Το 6% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα και «μάλλον ναι» 7%.

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Μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει Νέα Δημοκρατία το 2023 αλλά σήμερα δεν δηλώνουν την ίδια πρόθεση ψήφου, το 15% απαντά ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και το 17% ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

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