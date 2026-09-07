Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε χωριό στον Λίβανο: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τα πλήγματα στο χωριό πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε χωριό στον Λίβανο: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα στο χωριό Κφαρ Ρουμάν στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.
  • Τα πλήγματα έγιναν χωρίς προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό.
  • Το Ισραήλ έχει αυξήσει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.
  • Ο πρόεδρος του Λιβάνου προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις απειλούν την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Snapshot powered by AI

Νέες αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε το Ισραήλ σε ένα χωριό στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν ένα κτίριο κατοικιών στο χωριό Κφαρ Ρουμάν στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Λίγη ώρα αργότερα, ένα ισραηλινό drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο διασώστες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Τα πλήγματα στο χωριό πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Reuters για τα πλήγματα - μεταξύ άλλων αν γνώριζαν για την παρουσία ιατρικού προσωπικού και παιδιών στις τοποθεσίες των πληγμάτων και γιατί δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για εκκένωση της περιοχής.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε μια προειδοποίηση εκκένωσης λίγο μετά τις 2:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περιοχές γύρω από ένα κτίριο σε άλλη πόλη του νοτίου Λιβάνου, όπου δήλωσε πως θα πλήξει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά του νότιου Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, από ισραηλινά πλήγματα.

Περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή του από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι βιαιοπραγίες έχουν μειωθεί δραματικά με την κατάπαυση του πυρός, όμως ισραηλινά στρατεύματα, που ελέγχουν εκτάσεις του νότιου Λιβάνου, συνεχίζουν να ισοπεδώνουν χωριά στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει μονομερώς. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα τόσο μέσα στη ζώνη όσο και βόρεια αυτής, συνήθως χωρίς προειδοποιήσεις για εκκένωση των περιοχών που πλήττουν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» που θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία είχε ως στόχο να τερματίσει τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας για 10 κλοπές – Πάνω από 50.000 ευρώ η λεία

11:46LIFESTYLE

Πάμελα Άντερσον: Εντυπωσίασε στη Βενετία με πορτοκαλί σατέν φόρεμα - Η εμφάνιση που θύμισε Μέριλιν Μονρόε

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Δύο επιθέσεις με πέτρες σε Στέγη Γερόντων μέσα σε λίγες ημέρες

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 55χρονος στον Ποταμό της Επανομής – Κατέρρευσε βγαίνοντας από τη θάλασσα

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε χωριό στον Λίβανο: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

11:28ANNOUNCEMENTS

O Παναγιώτης Λάμπουρας ζωντανά στο ΠΛΥΦΑ

11:24ANNOUNCEMENTS

To «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο

11:14LIFESTYLE

Νατάσα Παζαΐτη: Ξενάγησε φίλους της στα γραφικά Ματογιάννια - Η κομψή εμφάνιση στη Μύκονο

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ουναΐ επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον Ελ Κααμπί - Το συγκινητικό μήνυμα του Μαροκινού

11:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση Δένδια για τα συλληπητήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τους χειριστές του Phantom

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Τετραήμερος αποκλεισμός του τμήματος Αμφιλοχία-Άρτα – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί

11:03WHAT THE FACT

Αρχαιοελληνικό θέατρο «μαϊμού»: Πούλησε για χρόνια ένα ψεύτικο θέατρο ως αρχαιολογικό θησαυρό

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε φοιτητική εστία στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι

10:53WHAT THE FACT

Άνοιξαν τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρη: Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι πραγματικά περίεργη

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι» - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν αλλαγές στην εξέδρα

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Περιπέτεια για ανήλικο με σανίδα SUP - Πάλεψε με τα κύματα και βγήκε σώος στην ακτή

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia PV5 κυριαρχεί στα ηλεκτρικά van στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

10:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια - βίντεο ντοκουμέντο: Το θύμα της επίθεσης δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς - «Είδα δύο άτομα με κράνη να πυροβολούν και να φεύγουν» είπε μάρτυρας στο Newsbomb.gr

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε φοιτητική εστία στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον έξι νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου - Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ζέστη και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Από το 2020 γνώριζε η κόρη ότι κάτι συνέβαινε με τη γιαγιά της - Η πώληση του σπιτιού που «ξεκλείδωσε» τα κρυμμένα μυστικά

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι» - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν αλλαγές στην εξέδρα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (6/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 6.700.000 ευρώ

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού το δεύτερο 10ημέρο - Έρχεται νέα επιδείνωση

09:15LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Κλείστ’ τα» - Εκνευρίστηκε στη συναυλία του και έκανε νοήματα στους συνεργάτες του - Βίντεο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Τα σενάρια που εξετάζονται για τη συντριβή του Phantom - Αυτοθυσία των πιλότων για να μην πέσουν ανεξέλεγκτα και υπάρξουν και άλλα θύματα

11:14LIFESTYLE

Νατάσα Παζαΐτη: Ξενάγησε φίλους της στα γραφικά Ματογιάννια - Η κομψή εμφάνιση στη Μύκονο

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ