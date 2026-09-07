Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε χωριό στον Λίβανο: Τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Snapshot Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα στο χωριό Κφαρ Ρουμάν στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Τα πλήγματα έγιναν χωρίς προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ έχει αυξήσει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις απειλούν την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Νέες αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε το Ισραήλ σε ένα χωριό στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν ένα κτίριο κατοικιών στο χωριό Κφαρ Ρουμάν στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Λίγη ώρα αργότερα, ένα ισραηλινό drone χτύπησε ένα αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο διασώστες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Τα πλήγματα στο χωριό πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση από τον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Reuters για τα πλήγματα - μεταξύ άλλων αν γνώριζαν για την παρουσία ιατρικού προσωπικού και παιδιών στις τοποθεσίες των πληγμάτων και γιατί δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για εκκένωση της περιοχής.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε μια προειδοποίηση εκκένωσης λίγο μετά τις 2:00 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περιοχές γύρω από ένα κτίριο σε άλλη πόλη του νοτίου Λιβάνου, όπου δήλωσε πως θα πλήξει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά του νότιου Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, με στόχο να σταματήσουν οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, από ισραηλινά πλήγματα.

Περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή του από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι βιαιοπραγίες έχουν μειωθεί δραματικά με την κατάπαυση του πυρός, όμως ισραηλινά στρατεύματα, που ελέγχουν εκτάσεις του νότιου Λιβάνου, συνεχίζουν να ισοπεδώνουν χωριά στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει μονομερώς. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πραγματοποιεί πλήγματα τόσο μέσα στη ζώνη όσο και βόρεια αυτής, συνήθως χωρίς προειδοποιήσεις για εκκένωση των περιοχών που πλήττουν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» που θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία είχε ως στόχο να τερματίσει τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

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