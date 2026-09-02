Νέα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στη Ναμπατίγιε

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση drone την Τετάρτη, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει αντίποινα σε επίθεση της Χεζμπολάχ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στη Ναμπατίγιε
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε το πρωί της Τετάρτης 2026 στη Ναμπατίγιε, έπειτα από στοχευμένο χτύπημα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε συνοικία της πόλης του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (Ani), οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν προχωρήσει σε αλλεπάλληλες επιδρομές στον συγκεκριμένο τομέα ήδη από τα ξημερώματα. Οι συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν σφοδρές εδώ και εβδομάδες, καθώς ο ισραηλινός στρατός διατηρεί θέσεις σε τμήματα του νότιου Λιβάνου και επιχειρεί να εκτοπίσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ από τον στρατηγικό λόφο Αλί Τάχερ.

Από την πλευρά του, το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε την επίθεση, αναφέροντας ότι έπληξε τρομοκρατικές υποδομές ως άμεση απάντηση στη νυχτερινή εξαπόλυση δύο drones εφόρμησης από τη φιλοϊρανική οργάνωση κατά ισραηλινών στρατιωτών.

Εύθραυστη ισορροπία μετά τις συμφωνίες

Η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είχε υποχωρήσει αισθητά από τον Ιούνιο, μετά το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και την επακόλουθη υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Κι όμως, οι παραβιάσεις στο πεδίο συνεχίζονται με απώλειες. Στις 15 Αυγούστου 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα πιο πολύνεκρα ισραηλινά πλήγματα του καλοκαιριού, ενώ την περασμένη εβδομάδα άλλη μια γυναίκα έπεσε νεκρή από αεροπορικά πυρά.

Η ισχύουσα συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο και την πλήρη ανάπτυξη του τακτικού στρατού του Λιβάνου στα σύνορα. Η ηγεσία της Χεζμπολάχ απορρίπτει τις επίσημες διαπραγματεύσεις Βηρυτού και Ισραήλ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να επαναληφθούν εντός του Σεπτεμβρίου χωρίς ακόμη να έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία.

Βαρύς ο φόρος αίματος

Η οργάνωση είχε εμπλέξει τον Λίβανο σε απευθείας σύγκρουση στις 2 Μαρτίου 2026, εξαπολύοντας επιθέσεις προς υποστήριξη της Τεχεράνης, εξέλιξη που πυροδότησε ευρείας κλίμακας ισραηλινούς βομβαρδισμούς και χερσαία εισβολή με πάνω από 4.300 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου αποτυπώνουν το συνολικό μέγεθος της καταστροφής. Μαζί με τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 προς συμπαράσταση στη Χαμάς στη Γάζα, οι δύο διαδοχικές συγκρούσεις έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8.920 ανθρώπους.

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