Δείτε live - Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: Η Ελλάδα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας

Με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει υψηλά τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα και θα επιδιώξουμε οι συζητήσεις της χώρας σας με την ΕΕ να εκκινήσουν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του.

Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, είπε ο πρωθυπουργός, που αναφέρθηκε επίσης, στην δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. «Είναι μια ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως το ελληνικό υπουργείο Άμυνας και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται δίπλα στον Λίβανο.

Η Ελλάδα δηλώνει παρούσα και στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Λιβάνου, δήλωσε ο πρωθυπουργός και ανέφερε πως η Ελλάδα συμβάλει ενεργά στη λειτουργεία δύο δομών υγείας. Τόνισε επίσης πως στόχος είναι η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων των χωρών.

Παρακολουθείστε live τις δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τη συνάντηση:

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