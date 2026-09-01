Αν θες ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο, τι περιμένει ο Λίβανος από την Αθήνα

Την είχε παραγγείλει η Θέτις στον Ήφαιστο όταν ο Αχιλλέας έχασε την δική του που είχε πάρει κρυφά ο Πάτροκλος για να πολεμήσει τον Εκτορα. Πάνω της σχεδιάστηκαν τα στοιχεία της φύσης, οι αστερισμοί, άνθρωποι να χορεύουν και να μαζεύουν σταφύλια, η πολιορκία μιας πόλης και το ρεύμα του Ωκεανού. Η ασπίδα του Αχιλλέα υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι μια σειρά από αντιθέσεις - ο πόλεμος και η ειρήνη, η εργασία και η γιορτή. Όλα συνυπάρχουν. Σε επίπεδο συμβολισμών, η ονοματοδοσία του πολυεπίπεδου αμυντικού, αλλά και επιθετικού αν χρειαστεί συστήματος, η προμήθεια του οποίου υπεγράφη χθες στο Ισραήλ, είναι έξοχη.

Δεν λέω, έχουν και οι εβραίοι τα δικά τους, με την σφεντόνα του Δαβίδ, αλλά τα δικά μας είναι σε άλλο επίπεδο.

Συμμαχίες

Η υπογραφή του ελληνικού «Iron Dome», δηλαδή του συστήματος αεράμυνας που μόνο το Ισραήλ διαθέτει, φέρνει ακόμα πιο κοντά τις δύο χώρες. Την ώρα που υπογράφονταν η συμφωνία στο Τελ Αβίβ, στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός υποδέχονταν τον Πρόεδρο του Λιβάνου.

Η σφιχτή αγκαλιά, με τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν να πέφτει πάνω στον Κυριάκο

δείχνει πολλά.

Η συνάντηση πέρασε στα ψιλά, αλλά έχει σημασία. Όπως δήλωσε ο Κυριάκος, «υποστηρίζουμε τις συζητήσεις στην ΕΕ για την ανάπτυξη μιας αποστολής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, όντας έτοιμοι κι εμείς να συμβάλλουμε κυρίως στην επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου αλλά και στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του λιβανικού Ναυτικού».

Θα είναι η Bel@hra μας; Το Νοέμβριο έρχεται και η δεύτερη. Θα είναι καμιά ιταλική; Κάτι θα στείλουμε.

Κοιτάω τον χάρτη.

Πριν τέσσερα χρόνια ο Λίβανος υπέγραψε ΑΟΖ με το Ισραήλ σε μια ιστορική συμφωνία.

Σ’ αυτά τα νερά θα επιχειρήσουμε κι εμείς όταν χρειαστεί. Ο Λίβανος προσπαθεί ν’ αποτινάξει από πάνω το μακρύ χέρι του Ιράν, και χρειάζεται συμμάχους και βοήθεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο στρέφεται προς την ΕΕ, αγκαλιάζει με ελπίδα τους κοντινοτερους ευρωπαίους γείτονες κι ελπίζει.

Σ’ αυτά τα νερά όμως δεν υπάρχει μόνο γεωπολιτική διάσταση. Όπως έχει εξηγήσει η κ. Diana El Kaissy, μέλος του συμβουλίου της λιβανέζικης πρωτοβουλίας για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, Lebanese Oil and Gas Initiative-LOGI, η σημασία της ΑΟΖ Λιβάνου-Ισραήλ αγγίζει άμεσα και την ΕΕ. Σ’ αυτά τα νερά, υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οποία πλέον έχει ξεκαθαριστεί σε ποιον ανήκουν.

«Για το Ισραήλ, η κατάσταση είναι διαφορετική σε σχέση με το Λίβανο» λέει η κ. Kaissy. «Το Ισραήλ είναι ήδη μια χώρα που παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έχουν μια σειρά από συμβόλαια σε εξέλιξη και πωλούν φυσικό αέριο, στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία. Επίσης έχουν ήδη υπογράψει ένα συμβόλαιο μέσω της Energean για να πουλήσουν μέρος του φυσικού αερίου από το οικόπεδο Κarish στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη σίγουρα το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, λόγω της τρέχουσας κατάστασης και της ενεργειακής ασφάλειας που είναι πρέπει να διατηρήσει. Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται εναλλακτικές πηγές ενέργειας για να καλύψουν τουλάχιστον το κενό του 40% που έμεινε λόγω του ρωσο-ουκρανικού πολέμου».

Ταξίδια

Ολ’ αυτά μπερδεύονται γλυκά. Ασπίδες, σφεντόνες, εμπορικές συμφωνίες, φίλοι, εχθροί και συμμαχίες. Ο Σεπτέμβρης δεν είναι μόνο ο μήνας της ΔΕΘ και του

καλαθιού του νοικοκυριού.

Από 22 έως 28 υπάρχει η ετήσια Σύνοδος του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για εμάς θα είναι η τελευταία με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, οπότε θα γίνουν διάφορα, πέρα απ’ το γνωστό θρίλερ αν θα συναντηθεί ο Κυριάκος με τον Ερντογάν.

Αμέσως μετά την ΔΕΘ όμως, υπάρχει και η Διεθνής Σύνοδος Κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι 9-10 Σεπτεμβρίου υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας, στην οποία θα συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος ο καλός.

Υγιές

Θα είναι αυτό το διάστημα που θ’ αρχίζουν να σκάνε σαν ποπ κορν οι δημοσκοπήσεις, μετά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Κάποιες θα βγουν την επόμενη εβδομάδα και κάποιες αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος εμφανίσεων των πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή μετά τα μέσα του μήνα. Οι ερευνητές της κοινής γνώμης επέστρεψαν ζεστοί κι ετοιμάζονται.

«Πολύ δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο» λέει για την αυτοδυναμία της ΝΔ ο Στράτος Φαναράς της Metron στον Παύλο Τσίμα (Mega radio 104,6). «Παρακολουθούμε το παράδοξο να υπάρχει μια περίμετρος 60% απέναντι, που δεν κατορθώνει όμως να συγκροτήσει ένα πόλο. Υπάρχει κατακερματισμός της αντιπολίτευσης που πρακτικά δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να διαμορφωθεί συσχετισμός για διπολισμό. Αυτό περιμένω να δω. Αν υπάρχει τρόπος και δυνατότητα να έχουμε ανταγωνισμό, που αν διαμορφωθεί με αυτό τον τρόπο θα είναι υγιές για την δημοκρατία»

Ολιγοπώλια

Ο Φαναράς δεν μπήκε στην λογική σύγκρισης προσώπων, όμως τα πρόσωπα έχουν την σημασία τους. Η μεγάλη μάχη για την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνεται για το Πασοκ του Ανδρουλάκη, ενώ ο Αλέξης μπήκε με φόρα στην εβδομάδα της ΔΕΘ. Οι μετρήσεις του Ιουλίου τον άφησαν στην περιοχή του 17%. Στην συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης χθες έδωσε μια γεύση του τι θ’ ακολουθήσει αύριο.

«Υπάρχουν ολιγοπώλια δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία επιχειρηματικότητα. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό τον τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις, για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα πρέπει πρώτα να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμού. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Τα είπε με το γνωστό εκνευριστικά ήρεμο ύφος.

Το οικονομικό του πρόγραμμα δουλεύει ομάδα νέων επιστημόνων και ανθρώπων της αγοράς, υπό τους Κουτεντάκη, Λιάκο και Γ. Παππά.

«Εμείς δεν θα κάνουμε ακατάσχετη παροχολoγία» τόνισε ο τελευταίος (Action24). «Θα είναι ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα και όχι αποσπασματικές προτάσεις».

Ενδιαφέρουσα παρουσία με ωραία φωνή.

Σας φιλώ

Η Πυθία