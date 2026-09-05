Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 23 τραυματίς

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το βράδυ της Παρασκευής στο νότιο και το ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε επιθέσεις σε πέντε τοποθεσίες, στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπατία στον νότιο Λίβανο, και στην Μπεκάα στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο αφότου η Χεζμπολάχ στόχευσε με drone ισραηλινούς στρατιώτες.