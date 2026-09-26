Τραγικό παιχνίδι της τύχης για την Σίντι Κρόφορντ: Είχε χάσει τον αδερφό της όταν ήταν 10 ετών

Η Σίντι ήταν μόλις δέκα ετών όταν ο μικρός της αδελφός Τζέφρι πέθανε από λευχαιμία

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Τραγικό παιχνίδι της τύχης για την Σίντι Κρόφορντ: Είχε χάσει τον αδερφό της όταν ήταν 10 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σίντι Κρόφορντ έχασε τον μικρό της αδελφό, Τζέφρι, από λευχαιμία όταν εκείνη ήταν 10 ετών.
  • Ο γιος της Σίντι, Πρέσλεϊ Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης αφού αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτησης.
  • Ο Πρέσλεϊ είχε διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή και αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού.
  • Ο θάνατος του Πρέσλεϊ αποδίδεται σε υπερβολική δόση, με τα τοξικολογικά αποτελέσματα να εκκρεμούν.
  • Η Σίντι προσπαθεί να στηρίξει την κόρη της Κάια, η οποία έχει χάσει τον αδελφό της και είναι τώρα μοναχοκόρη.
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Για την Σίντι Κρόφορντ, η απώλεια του 27χρονου γιου της, Πρέσλεϊ Γκέρμπερ, θυμίζει εκείνη που είχε περάσει η ίδια η μητέρα της, Τζένιφερ, πριν από 50 χρόνια.

Μεγαλώνοντας στο Ιλινόις, η Σίντι ήταν μόλις δέκα ετών όταν ο μικρός της αδελφός Τζέφρι πέθανε από λευχαιμία. Ήταν τεσσάρων ετών και ήταν άρρωστος για δύο χρόνια.

Όπως δήλωσε ένας φίλος της οικογένειας στην Daily Mail: «Η Σίντι δεν έχει ακόμη ξεπεράσει πλήρως τον θάνατο του μοναδικού της αδελφού. Μιλάει γι’ αυτό και ακόμα την στοιχειώνει».

Η 60χρονη Κρόφορντ είχε μιλήσει για την απώλεια του αδερφού της και σε ένα podcast το 2024. Είχε αναφερθεί στο σύνδρομο του επιζήσαντα – ειδικά επειδή εκείνη και οι αδελφές της γνώριζαν πόσο πολύ ο πατέρας τους, ο Τζον, επιθυμούσε να αποκτήσει έναν γιο, αλλά και στο πώς η γέννηση των δικών της παιδιών την βοήθησε να δει την απώλεια του αδερφού της από άλλη οπτική.

«Όταν έκανα το πρώτο μου παιδί [τον Πρέσλεϊ], είχα τηλεφωνήσει στη μαμά μου και την είχα ρωτήσει: “Πώς κατάφερες να επιβιώσεις;”», είπε στο podcast. «Και εκείνη μου απάντησε: "Είχα άλλα τρία παιδιά που με περίμεναν για να τα καθοδηγήσω μέσα από αυτό"». Η Σίντι πιστεύει ότι χάρη σε εκείνη και τις δύο αδερφές της, η μητέρα τους συνέχισε να ζει την ζωή της κανονικά.

Rande Gerber,Cindy Crawford,Kaia Gerber,Presley Walker Gerber

Ο Ράντε Γκέρμπερ με τη Σίντι Κρόφορντ, την Κάια Γκέρμπερ και τον Πρέσλεϊ Γκέρμπερ / AP

Τώρα, το σούπερ μόντελ αντιμετωπίζει το τεράστιο βάρος μιας απώλειας που ποτέ δεν ήθελε να φανταστεί, ενώ παράλληλα παρηγορεί την κόρη της, Κάια.

«Ξαφνικά είναι μοναχοκόρη», δήλωσε ο φίλος της οικογένειας στο βρετανικό μέσο. «Έχασε τον αδελφό της που αγαπούσε τόσο πολύ. Ενώ η Κάια έχει πολλούς φίλους και έναν σύντροφο που είναι μονίμως δίπλα της, η Σίντι ανησυχεί βαθιά για το πώς ο θάνατος του Πρέσλεϊ θα την επηρεάσει μακροπρόθεσμα. Πιστεύει -από τη δική της εμπειρία- ότι αυτή η απώλεια θα την συνοδεύει για την υπόλοιπη της ζωή. Πώς θα μπορούσε να μην;».

Η Σίντι πάντα ήξερε ότι ήθελε να γίνει μητέρα, όπως είχε γράψει στην αυτοβιογραφία της, «Becoming By Cindy Crawford»

«Δεν συνέβη αμέσως μόλις παντρεύτηκα, αλλά μετά από αρκετούς μήνες. Θυμάμαι να κοιτάω το θετικό τεστ εγκυμοσύνης, και απλά να χαμογελάω. Ήμασταν πανευτυχείς», γράφει.

«Ξύπνησα στις 2 π.μ. το πρωί της 2ας Ιουλίου και 17 ώρες αργότερα είχα γίνει μητέρα. Ήμουν στο κρεβάτι του σπιτιού μου με τον σύζυγό μου και το νεογέννητο αγοράκι μου. Απόλυτη ευτυχία. Ο Πρέσλεϊ Γουόκερ Γκέρμπερ ήρθε στον κόσμο μας εκείνη την ημέρα. Ήταν το πιο δύσκολο και απαιτητικό πράγμα που έχω κάνει. Ήταν επίσης και το πιο ικανοποιητικό».

Δύο χρόνια αργότερα η Σίντι έφερε στον κόσμο την Κάια.

Kaia Gerber,Presley Gerber,Rande Gerber,Cindy Crawford

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Κάια Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ / AP

«Το να γίνεις γονιός και να μάθεις να αγαπάς ένα παιδί είναι πιθανώς ένα από τα πιο ανιδιοτελή πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος», πρόσθεσε η Σίντι. «Ελπίζω να μπορώ για πάντα να είμαι μια πηγή άπλετης αγάπης για τα παιδιά μου – ακριβώς όπως ήταν η μαμά μου για μένα».

Ωστόσο, ο γιος της έδινε μάχη με την ψυχική του υγεία από πολύ μικρός. Σε ηλικία μόλις 15 ετών διαγνώστηκε με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) και κάπως έτσι ξεκίνησε η εξάρτηση του από τα φάρμακα.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ βρισκόταν στο Resolutions Living, μια εγκατάσταση αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν άφησε την τελευταία του πνοή.

Cindy Crawford,Rande Gerber,Presley Gerber

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

Το κέντρο, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας, προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας και ένα περιβάλλον που περισσότερο θυμίζει πολυτελή κατοικία παρά παραδοσιακή δομή αποκατάστασης.

Το πόρισμα της νεκροψίας ανέφερε ότι ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση, ωστόσο η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ΤΜΖ, ο Πρίσλεϊ Γκέμπερ λάμβανε συνταγογραφούμενη κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού.

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