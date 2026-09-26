Το Νewsbomb στα χαλάσματα της Λυσικράτους - Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ βρήκαν τη σορό μιας γυναίκας 

Κατερίνα Ρίστα

Το Νewsbomb στα χαλάσματα της Λυσικράτους - Αγωνία για τους 5 αγνοούμενους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι άνδρες της ΕΜΑΚ βρήκαν τη σορό μιας γυναίκας στα χαλάσματα της οδού Λυσικράτους μετά από έκρηξη σε κτήριο.
  • Αγνοούνται πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ζευγάρια τουριστών που δεν επιβιβάστηκαν στην προγραμματισμένη πτήση τους.
  • Η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε μόνο εγκατάσταση φυσικού αερίου.
  • Η διαρροή φαίνεται να υπήρχε για μέρες πριν την έκρηξη, που πυροδοτήθηκε πιθανώς από την ενεργοποίηση ηλεκτρικής συσκευής ή διακόπτη.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και αναζητούν τους αγνοούμενους, ενώ οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται.
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Μέσα σε τόνους από μπάζα και με τη βροχή να μη βοηθάει τις έρευνες, οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν έχουν σταματήσει λεπτό να αναζητούν ζωή κατά από τα χαλάσματα της οδού Λυσικράτους.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες ντοκουμέντο του Newsbomb δεν έχει απομείνει τίποτα από το κτήριο. Μόνο κάποιες γλάστρες, κάποια μαξιλάρια και μια οικιακή συσκευή που κρέμεται γατζωμενη στα συντρίμμια, θυμίζουν ότι εκεί κάποτε υπήρχαν διαμερίσματα.

Όσο οι ώρες περνούν και με δεδομένο ότι κανένας απ' όσους διέμεναν στα δύο διαμερίσματα, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενισχύεται το κακό σενάριο. Η τρομακτική έκρηξη να τους έπιασε στον ύπνο και να μην μπόρεσε κάνεις τους να αντιδράσει. Ήδη έχει εντοπιστεί η σορός μιας γυναίκας που έμενε στον πρώτο όροφο.

Πρόκειται για ένα από τα 4 μέλη της παρέας των τουριστών που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Πρόκειται για 2 ζευγάρια. Ένα μεγαλύτερο ηλικιακά κι έναν νεαρότερο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πατέρας, μητέρα, γιος και η φίλη του.

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Θα έκαναν check out χθες στις 11 το πρωί και η πτήση τους θα έφευγε μεσημέρι. Η αστυνομία ερεύνησε αν επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Ακόμη οι άνδρες της ΕΜΑΚ αναζητούν κι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον 2ο όροφο. Πρόκειται για έναν Ελληνοβρετανό και την Βρετανίδα σύντροφό του.

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Οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν είναι λίγες οι φορές που καταφέρνουν μετά από ώρες να βρουν ζωή κάτω από τα μπάζα. Οι ελπίδες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους δεν σβήνουν όμως πλέον θεωρείται δεδομένο για τις αρχές ότι κανένας τους δεν κατάφερε να βγει από το κτήριο ή ήταν εκτός κτηρίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να ερευνήσουν πώς και γιατί προκλήθηκε η έκρηξη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Εγκατάσταση όμως είχε μόνο ο 2ος όροφος. Όπως εκτιμάται μέχρι αυτήν την ώρα το πάτημα ενός διακόπτη ή η ενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής συσκευής οδήγησε στην τραγωδία. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί δεν πρόκειται για κάτι που έγινε στιγμιαία, το πιο πιθανό είναι η εδώ και μέρες να υπήρχε διαρροή και κανένας να μην το είχε καταλάβει.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

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