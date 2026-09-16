Γάζα: 15χρονος νεκρός σε ισραηλινό διπλό χτύπημα ενώ προσπαθούσε να σώσει διασώστη - Σκληρές εικόνες

Snapshot Ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε ισραηλινό διπλό πλήγμα στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της Γάζας ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τραυματισμένο διασώστη.

Ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η επιδρομή στόχευε μέλη της Χαμάς και συνεχίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την εξόντωση διοικητών της οργάνωσης.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου υπερασπίστηκε τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ χαρακτηρίζοντας τον στρατό ως «τον πιο ηθικό» και κατηγόρησε για παγκόσμια επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι οι βομβαρδισμοί καθυστερούν την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και απορρίπτει συμφωνία για παύση επιθέσεων.

Ο ΟΗΕ ζητά άμεση αποστολή διεθνών ερευνητών στη Γάζα για την ανάσυρση θυμάτων και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα πολέμου, καθώς χιλιάδες σοροί παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Snapshot powered by AI

Ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή επίθεση διπλού πλήγματος (double-tap) στη Γάζα, την ώρα που έσπευδε να βοηθήσει έναν διασώστη ο οποίος είχε τραυματιστεί σε χτύπημα λίγες στιγμές νωρίτερα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Μοτάζ Αγιούμπ, στέλεχος των τοπικών σωστικών συνεργείων, το πρώτο drone έπληξε τον δρόμο της κατοικημένης περιοχής, προκαλώντας τον θάνατο του 15χρονου Μοχάμεντ αλ-Ζινάτι και τον τραυματισμό περαστικών. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε νέο πλήγμα στο ίδιο ακριβώς σημείο. Εκεί βρήκε τραγικό θάνατο ο Σαρίφ Λαμπάντ, διασώστης της υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκεί εκτός βάρδιας και έτρεξε να συνδράμει τα θύματα της αρχικής έκρηξης.

«Κανονίζαμε να πάμε μαζί σε έναν γάμο», ανέφερε συντετριμμένος ο Αγιούμπ, μιλώντας για τον συνάδελφό του λίγο πριν από τη νεκρώσιμη προσευχή στο τζαμί.

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Η στρατιωτική απάντηση και το κυνήγι στελεχών της Χαμάς

Από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έγινε γνωστό ότι η επιδρομή «στράφηκε εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς» και ότι οι αναφορές για τα αποτελέσματα του χτυπήματος στην πόλη της Γάζας βρίσκονται υπό εξέταση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν ήταν μεμονωμένη. Την ίδια ημέρα, ο στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση ενός διοικητή της Χαμάς στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ είχαν προηγηθεί πλήγματα τη Δευτέρα στη Χαν Γιουνίς και στην πόλη της Γάζας με δύο ακόμη νεκρούς φερόμενους ως ενόπλους.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, το Τελ Αβίβ προχώρησε σε νέο βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας. Σε κοινή τοποθέτηση του γραφείου του πρωθυπουργού και του υπουργείου Άμυνας υπογραμμίστηκε ότι στόχος ήταν ο διοικητής της ταξιαρχίας της Ράφα, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με τη ρητή διαβεβαίωση πως «η Χαμάς δεν θα παραμείνει στη Γάζα».

Ο Νετανιάχου καταγγέλει επίθεση κατά του ισραηλινού στρατού

Για μια οργανωμένη «παγκόσμια, ψευδή και παράλογη επίθεση» με στόχο να παρουσιαστεί το Ισραήλ και οι ένοπλες δυνάμεις του (IDF) ως αυτουργοί εγκλημάτων πολέμου και διώκτες μειονοτήτων, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε κατά τη διάρκεια τελετής για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου ενός μνημείου αφιερωμένου στους πεσόντες της χριστιανικής κοινότητας. Υπερασπιζόμενος τη στρατιωτική δράση της χώρας του, χαρακτήρισε τον ισραηλινό στρατό ως «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ αποτελεί τη μοναδική γωνιά της Μέσης Ανατολής όπου ο χριστιανικός πληθυσμός αναπτύσσεται και προοδεύει. «Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, διώκονται ή σφαγιάζονται», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, συνέκρινε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας με την υπόλοιπη περιοχή. Όπως υποστήριξε, στην καρδιά ενός αχανούς γεωγραφικού χώρου που στερείται κάθε μέτρο συμπόνιας και αποδοχής, κυριαρχούμενος από βαθιά εχθρότητα, το κράτος του Ισραήλ λειτουργεί ως «μια νησίδα προόδου, ανεκτικότητας και ασφάλειας».

Το ρήγμα με τις ΗΠΑ και οι πολιτικοί υπολογισμοί

Πάντως, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και έξι εβδομάδες, προσκρούοντας ευθέως στις προσπάθειες του Συμβουλίου Ειρήνης της κυβέρνησης Τραμπ. Στα τέλη Ιουλίου, το όργανο αυτό είχε ανακοινώσει ότι η Χαμάς αποδέχθηκε να παραδώσει τον οπλισμό της, με το πλαίσιο να προβλέπει παύση των ισραηλινών επιθέσεων εκτός από περιπτώσεις άμεσης άμυνας. Η ισραηλινή πλευρά απέρριψε τη συμφωνία.

Ανώτερος αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης, μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη, επέκρινε ανοιχτά το Τελ Αβίβ, δηλώνοντας ότι οι συνεχείς βομβαρδισμοί δεν εξυπηρετούν την ασφάλεια του Ισραήλ αλλά καθυστερούν την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε προεκλογικό ρυθμό, προβάλλοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτο εγγυητή της εθνικής ασφάλειας.

Καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ

Την ανάγκη να εισέλθουν άμεσα διεθνείς ερευνητές σε όλη την επικράτεια της Γάζας υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. Στόχος είναι η ανάσυρση των θυμάτων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τόνους συντριμμιών και η συλλογή τεκμηρίων για εγκλήματα πολέμου. Μόνο μέσα στον μήνα εντοπίστηκαν τα πτώματα 96 ανθρώπων από τρεις οικογένειες Παλαιστινίων, ανάμεσά τους δεκάδες γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών παραγόντων, χιλιάδες σοροί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα. Ο Τουρκ σημείωσε χαρακτηριστικά πως τα τωρινά ευρήματα αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί από τις βόμβες και τις μπουλντόζες.

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