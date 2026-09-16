Η Σουηδία απελαύνει αξιωματούχο της ιρανικής πρεσβείας – Ο λόγος της απόφασης

Snapshot Η Σουηδία απελαύνει έναν υπάλληλο της ιρανικής πρεσβείας λόγω δραστηριοτήτων που θεωρήθηκαν ασυμβίβαστες με τη Σύμβαση της Βιέννης.

Η Σουηδική Υπηρεσία Ασφαλείας κατηγορεί το Ιράν για στρατολόγηση μελών εγκληματικής συμμορίας με σκοπό πράξεις βίας κατά Ισραηλινών και άλλων ατόμων στη Σουηδία.

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το Ιράν πραγματοποιεί απειλητικές ενέργειες κατά της ασφάλειας της Σουηδίας και κατά εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων.

Σε προηγούμενα περιστατικά στη Σουηδία, στόχοι ήταν η ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems και η ισραηλινή πρεσβεία, γεγονότα που οδήγησαν σε ενίσχυση της ασφάλειας.

Το Ιράν αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι σουηδικές αρχές διατηρούν τις ανησυχίες για τη χρήση εγκληματικών δικτύων για επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη και ζήτησε την αποχώρηση ενός υπαλλήλου της πρεσβείας, αναφέροντα ότι η δραστηριότητά του ήταν ασυμβίβαστη με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις.

Ο Σουηδός υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ιράν έχει πραγματοποιήσει «δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια εντός και κατά της Σουηδίας, στοχεύοντας τόσο άτομα που αντιτίθενται στο ιρανικό καθεστώς όσο και διάφορα εβραϊκά και ισραηλινά συμφέροντα στη χώρα μας».

Sweden expelled an Iranian embassy employee Wednesday and summoned Tehran's ambassador, citing threats against Jewish and Israeli interests in the country.



Justice Minister Gunnar Strommer: "We know that Iran, over a long period of time, has conducted activities that threaten… — Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2026

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, εδώ και πολύ καιρό, διεξάγει δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια στη Σουηδία και εναντίον της, στοχεύοντας τόσο άτομα που αντιτίθενται στο ιρανικό καθεστώς όσο και διάφορα εβραϊκά και ισραηλινά συμφέροντα στη χώρα μας», δήλωσε ο Στρόμερ στο AFP. «Αυτό έχει γίνει, μεταξύ άλλων, με τη χρήση εγκληματικών δικτύων» πρόσθεσε.

Η Σουηδική Υπηρεσία Ασφαλείας (Sapo) είχε κατηγορήσει νωρίτερα την Τεχεράνη ότι στρατολογούσε μέλη για μια εγκληματική συμμορία με σκοπό τη διενέργεια «πράξεων βίας» εναντίον Ισραηλινών και άλλων ατόμων στη Σουηδία – ένας ισχυρισμός τον οποίο το Ιράν έχει διαψεύσει.

Ο εκπρόσωπος της Sapo, Τζόναθαν Σβένσον, δήλωσε στο AFP: «Όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης, δεν είμαι σε θέση να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, καθώς αφορά το έργο των μυστικών μας υπηρεσιών. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποτελούν απειλές για την ασφάλεια εντός και κατά της Σουηδίας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσπάθειες χρήσης μεσαζόντων, όπως εγκληματικά δίκτυα, για τη διενέργεια επιθέσεων ή πράξεων βίας», ανέφερε.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά κατά τα οποία στοχοποιήθηκαν ισραηλινά συμφέροντα στη Σουηδία.

Τον Ιούνιο του 2024, η ισραηλινή εταιρεία στρατιωτικής τεχνολογίας Elbit Systems αποτέλεσε στόχο, όταν βρέθηκαν δύο θερμοφόρες γεμάτες πλαστικά εκρηκτικά έξω από τα γραφεία της στο Γκέτεμποργκ. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της. Αργότερα, τον Οκτώβριο, ένας 13χρονος άνοιξε πυρ στην είσοδο ενός γραφείου της ίδιας εταιρείας.

Τον Απρίλιο του 2025, τέσσερις έφηβοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για τη στρατολόγηση του αγοριού με σκοπό τη διενέργεια της επίθεσης.

Τον Μάιο του 2025, πυροβολήθηκαν πυροβολισμοί έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, γεγονός που ώθησε τις σουηδικές αρχές να ενισχύσουν την ασφάλεια γύρω από τα ισραηλινά συμφέροντα και τα ιδρύματα της εβραϊκής κοινότητας.