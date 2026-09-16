Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι – 4 τραυματίες

Snapshot οβαρό τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδί.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:30 στη συμβολή Αλεξάνδρας και Δέγλερη υπό άγνωστες συνθήκες.

Τρία ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός» και Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και το παιδί, είναι εκτός κινδύνου.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου μία μηχανή παρέσυρε έναν ανδρόγυνο με παιδάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:30 στη συμβολή της Αλεξάνδρας με τη Δέγλερη κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα που μετέφεραν το ανδρόγυνο και τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδάκι στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Έρευνα για τα αίτια διενεργεί η Τροχαία.

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