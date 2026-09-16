Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσικλέτες

 Μελόνι: «Τέλος σε έναν από τους πιο μισητούς φόρους»

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Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσικλέτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Ιταλία καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα έως 80 kW και όλες τις μοτοσικλέτες, με το μέτρο να ισχύει για το 2027.
  • Κάθε πολίτης θα απαλλάσσεται από τον φόρο για ένα μόνο όχημα που είναι κανονικά ασφαλισμένο.
  • Το μέτρο αφορά πάνω από το 70% των οχημάτων στην Ιταλία, περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.
  • Η κατάργηση των τελών αναμένεται να μειώσει τα δημόσια έσοδα κατά 2,29 δισ. ευρώ, με μεταφορά ίσης χρηματοδότησης στις περιφέρειες.
  • Οι περιφέρειες, που σήμερα εισπράττουν τα τέλη, πιθανόν θα ζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μετά την κατάργηση του φόρου.
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Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα μικρής και μεσαίας ισχύος, καθώς και για μοτοσικλέτες όλων των κυβισμών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κάθε πολίτης θα δικαιούται την απαλλαγή μόνο για ένα όχημα.

Στο προσχέδιο του μέτρου, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ιταλίας, προβλέπεται ότι η απαλλαγή θα αφορά αυτοκίνητα ισχύος έως 80 kW και, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα ισχύσει μόνο για το 2027.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο του νομοθετικού διατάγματος, τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις «απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου αυτοκινήτου για ένα μόνο όχημα, το οποίο είναι κανονικά ασφαλισμένο».

Η απαλλαγή θα εφαρμόζεται στις πληρωμές του φόρου αυτοκινήτων των οποίων η συνήθης προθεσμία καταβολής εμπίπτει στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι λεπτομέρειες αυτές, πάντως, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το μέτρο αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω από το 70% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στην Ιταλία, δηλαδή συνολικά περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την κατοχή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας για ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ιταλών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί οι πηγές χρηματοδότησης του μέτρου, το οποίο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα προκαλέσει μείωση των δημοσίων εσόδων κατά 2,29 δισ. ευρώ.

Στο προσχέδιο προβλέπεται ότι, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι οικονομικές συνέπειες από τη μη καταβολή των τελών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στους προϋπολογισμούς των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών του Τρέντο και του Μπολτσάνο, θα πραγματοποιηθεί μεταφορά συνολικού ύψους 2,2935 δισ. ευρώ για το 2027.

Η απόφαση για κατάργηση των τελών αναμένεται τώρα να οδηγήσει τις Περιφέρειες, οι οποίες σήμερα διαχειρίζονται τον συγκεκριμένο φόρο και εισπράττουν τα σχετικά έσοδα, να ζητήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

«Σήμερα η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο», σχολίασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Τα τέλη κυκλοφορίας αποτελούν έναν από τους παλαιότερους φόρους στην ιστορία της Ιταλίας. Θεσπίστηκαν το 1953 ως «φόρος κυκλοφορίας», σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα γνώριζε ραγδαία αύξηση της χρήσης αυτοκινήτου. Τη δεκαετία του 1980 μετατράπηκαν σε φόρο κατοχής οχήματος.

Υπέρ μιας δραστικής παρέμβασης στο συγκεκριμένο ζήτημα είχε ταχθεί κυρίως η Forza Italia. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αντόνιο Ταγιάνι είχε επαναφέρει τις τελευταίες ημέρες την πρόταση για πλήρη κατάργηση των τελών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μια διαχρονική θέση της ιταλικής Κεντροδεξιάς. Πιο επιφυλακτική στάση είχε κρατήσει ο Ενρίκο Κόστα, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ μιας μερικής κατάργησης.

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