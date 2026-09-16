Η ακραία επιστολή Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο που επέφερε την ακύρωση της βράβευσής του

Σε νέα  επιστολή του ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας απαντάει στην απόφαση της ΔΙΣ 

Μάνος Χατζηγιάννης

Η ακραία επιστολή Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο που επέφερε την ακύρωση της βράβευσής του
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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  • Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απέστειλε επιστολή στην Ιερά Σύνοδο, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην ακύρωση της βράβευσής του για τα 50 χρόνια Αρχιερωσύνης.
  • Ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόφαση της ΔΙΣ ως αναίτια και καταγγέλλει την κυκλοφορία ψευδών ειδήσεων εναντίον του.
  • Στην επιστολή του, ζητά την αποκατάσταση της αλήθειας και την ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου για την αναφορά που είχε υποβάλει στις 17 Αυγούστου.
  • Η αρχική επιστολή του Αμβρόσιου αναφέρεται σε επίκαιρα θέματα, όπως οι πυρκαγιές και ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών, και καταγγέλλει την εκκωφαντική σιωπή της διοικούσας Εκκλησίας.
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Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το Newsobmb την περιβόητη επιστολή του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβροσίου, η οποία οδήγησε στην ακύρωση της βράβευσής του από την Ιερά Σύνοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε νέα επιστολή του ο κ. Αμβρόσιος προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος υποστηρίζει ότι αυτή στράφηκε αναίτια εναντίον του αναφορικά με την απόφασή της για ακύρωση της τιμητικής διάκρισης προς το πρόσωπό του με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών Αρχιερωσύνης.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της νέα επιστολής του προς τη νέα ΔΙΣ η οποία απέρριψε την απόφαση για τιμητική διάκριση:

“Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Συνεδρίαν τῆς 10ης τρ. μηνός ΟΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΩΣ ΕΣΤΡΑΦΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ, ἀπορρίψασα τήν Ἀπόφασιν τῶν Μελῶν τῆς προηγουμέενης Συνοδικῆς Περιόδου περί ἀπονομῆς τιμητικῆς διακρίσεως εἰς τήν ταπεινότητά μου διά τήν συμπλήρωσιν πεντήκοντα (50) ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης, μετά δε ταῦτα ἐτέθη εἰς κυκλοφορίαν ἡ κάτωθι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΗ ……εἴδησις:

«Τήν έντονη αντίδρασή του ἀπέναντι στην Ηγεσία της Εκκλησίας εκφράζει ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, ο οποίος προσυπογράφει ανοικτή επιστολή που απέστειλε ο Αριστείδης Δασκαλάκης προς την Ιερά Σύνοδο, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες κατά της Ιεραρχίας» (βλ. Διαδίκτυον).

Πρός ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας σᾶς ἐπισυνάπτω ἀντίγραφον τῆς ἀπό 17ης Αὐγουστου έ.ἔ. ὑποβληθείσης ἀναφορᾶς μου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον καί παρακαλῶ, ὅπως ἐνημερωθῆτε καί ἐνεργήσητε τά δέοντα.

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ

Μετ’εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ”

Η αρχική επιστολή

Ακολουθεί η αρχική επιστολή του στην οποία αναφέρεται σε πολλά θέματα, όπως στις φωτιές και στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών και άλλα ζητήματα της επικαιρότητας και κατηγορεί την διοικούσα Εκκλησία για εκκωφαντική σιωπή :

Επιστολή Αμβρόσιου στην Ιερά Σύνοδο

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