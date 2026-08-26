Ο Τραμπ απειλεί με κατεδάφιση του «κέντρου Κένεντι» αν δεν τοποθετηθεί το όνομά του στην πρόσοψη

Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και 8 μήνες

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ο Τραμπ απειλεί με κατεδάφιση του «κέντρου Κένεντι» αν δεν τοποθετηθεί το όνομά του στην πρόσοψη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η κυβέρνηση Τραμπ απείλησε με κατεδάφιση του κέντρου Κένεντι αν δεν τοποθετηθεί το όνομά του στην πρόσοψη, λόγω οικονομικών και δομικών προβλημάτων.
  • Το διοικητικό συμβούλιο, υπό τον έλεγχο Τραμπ, επανέφερε την ονομασία «Τραμπ Κένεντι» παρά την δικαστική απόφαση που την είχε ακυρώσει.
  • Η δικαιοσύνη διέταξε την αφαίρεση του ονόματος Τραμπ και την αναστολή του κλεισίματος της αίθουσας για δύο χρόνια, επιτρέποντας παράλληλα την συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης.
  • Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι η αναγνώριση του ρόλου Τραμπ είναι κρίσιμη για τη χρηματοδότηση και τη διατήρηση του κέντρου.
  • Ο δικαστής τόνισε ότι το κτίριο έχει άμεση ανάγκη αποκατάστασης και θα εξετάσει μελετημένα τυχόν νέες αποφάσεις για το κλείσιμό του.
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Το ενδεχόμενο κατεδάφισης του κέντρου Κένεντι στην Ουάσινγκτον έθεσε για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για μία πιθανότητα που τίθεται στην περίπτωση που Δικαστήριο των ΗΠΑ εμποδίσει να υλοποιηθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου, που προβλέπει να τοποθετηθεί ξανά το επώνυμο του αρχηγού του κράτους στην πρόσοψη.

Ο πρόεδρος Τραμπ τοποθέτησε το επώνυμό του μπροστά από εκείνο του προκατόχου του, μετονομάζοντας το κέντρο σε «Τραμπ Κένεντι», αφού πρώτα άλλαξε τα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου.

Όμως η δικαιοσύνη, στην οποία προσέφυγε η αντιπολίτευση των δημοκρατικών, αμφισβητώντας την αλλαγή ονόματος, την οποία κατήγγειλε επίσης η οικογένεια Κένεντι, διέταξε να ακυρωθεί η κίνηση αυτή.

Το διοικητικό συμβούλιο συμμορφώθηκε προς την απόφαση της δικαιοσύνης τον Ιούνιο, αλλά τη 13η Αυγούστου ξαναψήφισε να τοποθετηθεί το επώνυμο του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στην πρόσοψη, σε ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου του στην αποκατάσταση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε προχθές Δευτέρα, σε δικόγραφα που υπέβαλε ενόψει ακροαματικής διαδικασίας την Πέμπτη, ότι χωρίς την ρητή αναγνώριση του ρόλου του Ντόναλντ Τραμπ, οι δωρητές δεν θα έκαναν συνεισφορές και το κέντρο θα συνέχιζε τον «θανάσιμο οικονομικό και δομικό κατήφορο».

«Χωρίς τις προσπάθειες αυτές, το κέντρο θα φθειρόταν περαιτέρω, καταλήγοντας να είναι επικίνδυνο και σαθρό οικοδόμημα, που θα έπρεπε να κατεδαφιστεί», ώστε κατόπιν να αποφασιστεί τι θα κατασκευαζόταν στη θέση του, για παράδειγμα «υπαίθριο αμφιθέατρο που θα επέβλεπε τον (σ.σ. ποταμό) Ποτόμακ», πρόσθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, περιγράφοντας με ιδιαίτερα δραματικούς όρους την δομική και οικονομική κατάσταση ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά συγκροτήματα της Ουάσινγκτον, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αίθουσες συναυλιών, όπερας και θεάτρου.

ο ΔΣ που ονομάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είναι απόλυτα απαραίτητες εργασίες για να σταματήσει το φαινόμενο των διαρροών νερού στο κτίριο. Ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ διέταξε την 29η Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός δύο εβδομάδων, οποιαδήποτε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην του (σ.σ. πρώην) προέδρου Κένεντι» από το ίδιο το κτίριο, τον ιστότοπό του.

Ανέστειλε επίσης προσωρινά το κλείσιμο της αίθουσας για δυο χρόνια, θεωρώντας ότι το ΔΣ παρέλειψε τα καθήκοντά του διότι δεν έλαβε υπόψη τις συνέπειες της αναστολής λειτουργίας του κέντρου.

Ο δικαστής πάντως ενέκρινε τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνισης, τονίζοντας πως το κτίριο τις έχει «κραυγαλέα» ανάγκη, ενώ διευκρίνισε πως δεν θα εναντιωνόταν σε πιθανή νέα απόφαση να κλείσει, με προϋπόθεση όμως να γίνει εμπεριστατωμένη αποτίμηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων της.

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