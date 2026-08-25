Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου

Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των ΗΠΑ.

Ο Καναδάς είναι «ενωμένος στην απάντησή του» στην «άνευ προηγουμένου πρόκληση» που θέτει ο εμπορικός πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν. «Αυτή είναι μια άνευ προηγουμένου πρόκληση που επιβλήθηκε στον Καναδά. Αλλά ο Καναδάς θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομική βοήθεια σε κλάδους που έχουν πληγεί σοβαρά από αυτόν τον εμπορικό πόλεμο με την αποδέσμευση 7,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (4,6 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας.

Αυτά τα μέτρα αντιποίνων, που είχε ανακοινώσει σε γενικές γραμμές το Σάββατο ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, θα έχουν στόχο τον αμερικανικό χάλυβα, τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και γεωργικό εξοπλισμό, τη χαρτοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές.

Η απάντηση της Οτάβας έρχεται καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων έπειτα από την κατάρρευση των διμερών συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Μετά τη διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, έπειτα από απόφαση του Κάρνεϊ προκειμένου να αποφύγει «μια κακή συμφωνία» όπως τη χαρακτήρισε, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Ήδη από το Σάββατο τέθηκαν σε ισχύ νέοι αμερικανικοί δασμοί ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκ. δολαρίων.

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