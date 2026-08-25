Πυρά Τραμπ κατά του Καναδά: «Εξετάζουμε την αλλαγή του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξετάζεται η μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική λόγω μειωμένων επιχειρηματικών σχέσεων με το Οντάριο.

Ο Καναδάς προετοιμάζει αντίποινα μετά την ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή δασμών 50% σε καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Οι καναδικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την πιθανή εφαρμογή πιο στοχευμένων δασμών για την προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ απείλησε τους καναδούς ηγέτες με χειρότερες συνέπειες αν δεν υποταχθούν στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν την καταστροφή βασικών καναδικών βιομηχανιών. Snapshot powered by AI

Νέα πυρά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Καναδά με ανάρτησή του στο Truth Social, απειλώντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει την λίμνη του Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Ο Καναδάς προετοιμάζει δασμούς αντιποίνων στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, ο Καναδάς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε «αντίποινα» κατά των ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για τους δασμούς και την ανακοίνωση Τραμπ ότι θα επιβάλλει νέους δασμούς 50% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Tα μέτρα που θα λάβει ο Καναδάς απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένεται να ανακοινωθούν από τον υπουργό Οικονομικών Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν και τρεις ακόμη υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους Καναδούς ηγέτες να «υποταχθούν» αλλιώς θα αντιμετωπίσουν συνέπειες «πολύ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ» από τους υφιστάμενους δασμούς, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι προσπαθεί να υποτάξει τον Καναδά.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με νέους δασμούς 50% στα καναδικά οχήματα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τον χάλυβα, ενώ ο Κάρνι δήλωσε ότι οι εμπορικές απαιτήσεις των ΗΠΑ έδειχναν ότι η Ουάσινγκτον ήθελε να «καταστρέψει τις κύριες βιομηχανίες μας», συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, του χάλυβα και του αλουμινίου.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα ίσως χρειαστεί να απομακρυνθεί από την τακτική της αντιστοίχισης των αμερικανικών δασμών «δολάριο προς δολάριο» και να εφαρμόσει πιο στοχευμένα αντίποινα με στόχο την προστασία των Καναδών εργαζομένων και επιχειρήσεων, αναφέρει το Associated Press.

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