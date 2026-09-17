Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 110 μεταναστών σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο από τις λιμενικές Αρχές

Snapshot Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 110 μετανάστες σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Κρήτης από τις λιμενικές αρχές.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με 71 μετανάστες νότια της Κρήτης, οι οποίοι περισυνελέγησαν μετά από ενημέρωση σε τουρκικό φορτηγό πλοίο.

Οι 71 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο με τη συνοδεία του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.

Νωρίτερα, 39 μετανάστες βρέθηκαν στην παραλία Γερόκαμπος Ηρακλείου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου με αστυνομική συνοδεία.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για τα περιστατικά. Snapshot powered by AI

Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης νότια της Κρήτης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, αφού ενημερώθηκαν από φορτηγό πλοίο σημαίας Τουρκίας, το οποίο τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε περίπου 30 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Πρόκειται συνολικά για 68 άνδρες, μία γυναίκα και ένα ανήλικο παιδί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελεχών του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου.

Νωρίτερα, το απόγευμα 39 ακόμα μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Γερόκαμπος των Καλών Λιμένων, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για 37 άνδρες και ένα ανήλικο παιδί, οι οποίοι μετάφερθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της Λιμενικής Αρχής του Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Όπως ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα, διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

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