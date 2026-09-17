Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 16χρονος Αιγύπτιος που επιτέθηκε με μαχαίρι

Snapshot Ένας 16χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε 21χρονο Σύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το θύμα τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Κατά τη σύλληψή του, ο 16χρονος βρέθηκε με τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο 16χρονος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Snapshot powered by AI

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Πέμπτη, ο 16χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη το απόγευμα, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο ανήλικος συνελήφθη ύστερα από συμπλοκή που είχε με άνδρα 21 ετών, Συριακής καταγωγής, τον οποίο και χτύπησε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Ο άνδρας εντοπίστηκε αργότερα αιμόφυρτος, στην οδό Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Ο 16χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, κατηγορείται επίσης και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, αφού κατά τη σύλληψή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, έπειτα από άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 16χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ενέχεται σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος έτερου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες χθες (16-09-2026) στο κέντρο της πόλης τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 21χρονο αλλοδαπό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται.

Έπειτα από αναζητήσεις ο νεαρός αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις (4) αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (3,3) γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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