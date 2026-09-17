Ανανεωμένο Volvo XC60 με 200 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας

Σύμφωνα με τη Volvo, η ηλεκτρική αυτονομία είναι περισσότερο από δυόμισι φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις σημερινές plug-in υβριδικές εκδόσεις. Το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα γίνεται στο XC60, του οποίου η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστική χωρητικότητα 41,2 kWh και αξιοποιήσιμη 37,9 kWh.

Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο XC90 φτάνει έως και τα 160 χιλιόμετρα.

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