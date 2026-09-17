Ανανεωμένο Volvo XC60 με 200 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας
Η Volvo ανεβάζει εντυπωσιακά την ηλεκτρική αυτονομία των plug-in hybrid της, καθώς το νέο XC60 Long Range PHEV αποκτά μπαταρία 41,2 kWh και μπορεί να καλύψει έως 200 χιλιόμετρα αποκλειστικά ηλεκτρικά.
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Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο XC90 φτάνει έως και τα 160 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τη Volvo, η ηλεκτρική αυτονομία είναι περισσότερο από δυόμισι φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις σημερινές plug-in υβριδικές εκδόσεις. Το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα γίνεται στο XC60, του οποίου η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει ονομαστική χωρητικότητα 41,2 kWh και αξιοποιήσιμη 37,9 kWh.
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