ΗΠΑ: Αρνούνται για δεύτερη χρονιά τη χορήγηση βίζας στον Μαχμούντ Αμπάς για τη Συνέλευση του ΟΗΕ

Snapshot Οι ΗΠΑ αρνούνται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζας στον Μαχμούντ Αμπάς και άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επεκτείνει τις κυρώσεις σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO).

Η απόφαση βασίζεται στην αποτυχία των Παλαιστινίων να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και στις ενέργειές τους που θεωρούνται υπονομευτικές για τις προοπτικές ειρήνης.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO για προσπάθειες διεθνοποίησης της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και υποστήριξη τρομοκρατών.

Παρότι η συμφωνία του 1947 υποχρεώνει τις ΗΠΑ να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ, η Ουάσιγκτον επικαλείται λόγους ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για την άρνηση βίζας. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επεκτείνει τις κυρώσεις σχετικά με τη χορήγηση βίζας σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής (PΑ) και μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), εν όψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη χρονιά που ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς και αρκετοί Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση παγκόσμιων ηγετών, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος.

«Ως συνέπεια της ανικανότητάς τους να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, αντίθετα με δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει έναντι των ΗΠΑ, και των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων τους που υπονομεύουν τις προοπτικές ειρήνης, οι ΗΠΑ θα παρατείνουν τις κυρώσεις τους απαγορεύοντας να χορηγηθούν βίζες σε μέλη της ΟΑΠ και σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε παράλληλα σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του το Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ότι προβαίνουν σε ενέργειες «με σκοπό τη διεθνοποίηση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου» και ότι επιδιώκουν τη «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους.

Κατηγόρησε επίσης τις οργανώσεις αυτές ότι υποστηρίζουν «τρομοκράτες».

Σύμφωνα με τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας για λόγους ασφάλειας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

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