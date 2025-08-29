«Μπλόκο» Τραμπ στην παρουσία Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Φωτ. Αρχείου - Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. (Ronaldo Schemidt/Pool via AP)

Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους και διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Παρασκευή (29/08) αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ ανακαλούν τις βίζες των μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

Οι περιορισμοί αυτοί σημαίνουν ότι ο Αμπάς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια συνάντηση του ΟΗΕ, όπως συνήθως κάνει.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και μέλη της PLO τον Ιούλιο, ενώ άλλες δυτικές χώρες ακολούθησαν μία διαμετρικά αντίθετη γραμμή, αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία του κράτους της Παλαιστίνης ή αναφέροντας ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν στην αναγνώρισή της.

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ δεν θα συμπεριληφθεί στις περιοριστικές διατάξεις. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

