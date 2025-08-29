Ο ισραηλινός στρατός κηρύσσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης»

Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) κήρυξε επίσημα την πόλη της Γάζας ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης», τερματίζοντας τις μέχρι πρότινος ισχύουσες τοπικές τακτικές παύσεις, οι οποίες επέτρεπαν την περιορισμένη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως τροφίμων.

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για καταστροφικές συνέπειες, αν συνεχιστεί η ισραηλινή επιχείρηση. Και παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, ο υπερεθνικιστής Υπ. Οικονομικών ζητά να ξεκινήσει η προσάρτηση της Γάζας.

Η απόφαση σηματοδοτεί την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, καθώς ο IDF ετοιμάζεται για νέα επίθεση στα ερείπια της κατεστραμμένης πόλης.

Σε επίσημη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο IDF δήλωσε: «Σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και τις οδηγίες του πολιτικού επιπέδου… η τοπική τακτική παύση… δεν θα ισχύει για την περιοχή της Πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μάχης».