Τραμπ: Τέλος τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε την προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες για την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο σχετική επιστολή.

Η τυπική εξάμηνη περίοδος προστασίας για πρώην αντιπροέδρους είχε παραταθεί σε έναν χρόνο από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την προγραμματισμένη περιοδεία της Χάρις για την προώθηση του βιβλίου της, με τίτλο «107 Ημέρες».

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και της Χάρις δεν θέλησαν να σχολιάσουν την είδηση.

Σύμβουλος της Χάρις δήλωσε ότι η πρώην αντιπρόεδρος είναι ευγνώμων στις Μυστικές Υπηρεσίες για την αφοσίωσή τους. Ο Τραμπ έχει προβεί σε παρόμοιες ενέργειες στο παρελθόν, διακόπτοντας την προστασία προσώπων που τον έχουν επικρίνει, όπως ο πρώην σύμβουλός του Τζον Μπόλτον και τα παιδιά του Τζο Μπάιντεν.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης