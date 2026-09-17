Δικηγόρος Μαζωνάκη : «Βγήκε πιο δυνατός από το Δρομοκαΐτειο όταν είδε την αγάπη του κόσμου»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε συντάξει τη διαθήκη του

Ελένη Ευστρατίου

Δικηγόρος Μαζωνάκη : «Βγήκε πιο δυνατός από το Δρομοκαΐτειο όταν είδε την αγάπη του κόσμου»
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  • Ο Γιώργος Μερκουλίδης ήταν νομικός εκπρόσωπος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την περίοδο εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο και δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατό του.
  • Ο τραγουδιστής βγήκε πιο δυνατός από την εμπειρία του Δρομοκαΐτειου, χάρη στην αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου, παρά την πικρία και αγανάκτησή του.
  • Ο Μερκουλίδης δεν γνώριζε για θεραπείες του Μαζωνάκη σε υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές, αλλά μόνο για φυσιοθεραπείες, μασάζ και ραντεβού με συμβατικούς γιατρούς.
  • Θεωρεί ορθή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση.
  • Ο Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη παρότι ο δικηγόρος του τον προέτρεψε να το κάνει, καθώς ο ίδιος δεν πίστευε ότι θα πεθάνει νέος.
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«Συγκλονισμένος» από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε ο δικηγόρος που τον είχε αναλάβει κατά την περιπέτεια εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, Γιώργος Μερκουλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», ο νομικός ανέφερε ότι εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχε καμία εμπλοκή μαζί του όσον αφορά στα νομικά ζητήματα. Εξήγησε ότι τελευταία φορά που επικοινώνησαν ήταν στις 25 Αυγούστου που ο τραγουδιστής τον κάλεσε για κάτι που ήθελε να συζητήσουν, ωστόσο δεν πρόλαβαν, είπε ο νομικός.

Όπως ανέφερε ο κος Μερκουλίδης για την περιπέτεια του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, το περιστατικό αυτό του είχε κοστίσει βαθύτατα στον τραγουδιστή, αλλά κατάφερε να βγει πιο δυνατός από την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου, την οποία δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο μεγάλη.

«Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη και αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του εγκλεισμού».

Για τις ιατρικές θεραπείες

Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις επισκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη σε υπνοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές στο Κολωνάκι, παρά μόνο σε συμβατικούς γιατρούς. Πρόσθεσε ότι παρόλο που είχαν περάσει και μαζί από το σημείο όπου βρίσκεται το ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν του είχε αναφέρει ότι κάνει κάποιες θεραπείες εκεί.

Γνώριζε μόνο ότι ο τραγουδιστής έκανε φυσιοθεραπείες και μασάζ καθώς και για ραντεβού που έκλεινε σε γιατρούς, με τον ίδιο να εκτιμά ότι αυτές οι θεραπευτικές του επιλογές ξεκίνησαν το τελευταίο διάστημα.

«Ορθή η αναβάθμιση της κατηγορίας»

Σχετικά με την απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει την κατηγορία εις βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ανέφερε ότι τη θεωρεί πολύ ορθή, καθώς «ο ενδεχόμενος δόλος έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, προβλέπεις ως πιθανό το αποτέλεσμα και το αποδέχεσαι. Δεν το επιδιώκεις, αλλά το αποδέχεσαι».

«Δεν είχε κάνει διαθήκη»

Ο κ. Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε συντάξει διαθήκη, παρόλο που ο ίδιος του είχε υποδείξει ότι θα έπρεπε να συντάξει, μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο.

Ο τραγουδιστής όμως αρνούνταν να προχωρήσει, αφού δεν πίστευε ότι μπορεί να φύγει νέος από τη ζωή. «Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει "είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας"», ανέφερε ο δικηγόρος του.

Ωστόσο, ο ίδιος προσπαθούσε να τον πείσει αναφέροντας ότι δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά λόγω του ότι διαθέτει περιουσία. Πρόσθεσε πως του είχε δώσει εντολή να συντάξει ένα αρχικό κείμενο, αλλά δεν το υπέγραψε ποτέ ούτε πήγαν σε συμβολαιογράφο.

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