Axios: Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζονται στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Ουάσινγκτον εστιάζει σε οικονομικές κυρώσεις και άλλες μη στρατιωτικές ενέργειες για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη.

Δεν αποκλείεται στρατιωτική αντίδραση αν το Ιράν επιτεθεί πρώτα.

Η απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ θεωρείται σημαντικό βήμα, καθώς το Ιράν το χρησιμοποιούσε ως μέσο πίεσης.

Η στρατηγική των ΗΠΑ βασίζεται στην αποφυγή στρατιωτικής δράσης, αύξηση οικονομικής πίεσης και διασφάλιση της ροής πετρελαίου από τα Στενά. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να δηλώνει σε αρκετούς ομολόγους του συμμαχικών κρατών ότι «προς το παρόν» δεν σχεδιάζονται νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μία ακόμη πηγή, η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται πλέον στον σχεδιασμό άλλων επιθέσεων για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, όπως τις οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί πρώτο.

Άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί «σημείο καμπής», αφού το Ιράν το θεωρούσε ισχυρό μέσο πίεσης.

Σημείο μηδέν οι εκλογές του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το Axios, ο Ρούμπιο φέρεται να δηλώνει ότι η τρέχουσα εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα διαρκέσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που διεξάγονται τον Νοέμβριο. Λόγω άλλων ζητημάτων που χρειάζονται προσοχή, ο Τραμπ δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις.

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ουάσινγκτον βασίζεται σε τρεις άξονες: Αποφυγή στρατιωτικής δράσης, αύξηση οικονομικής πίεσης μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, μεταφορά όσο περισσότερου πετρελαίου από τα Στενά προς τις παγκόσμιες αγορές.

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