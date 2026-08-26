Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε μία προσωρινή διαδρομή διέλευσης

Snapshot Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε προσωρινή διαδρομή διέλευσης πλάτους επτά μιλίων στα Στενά του Ορμούζ, με την είσοδο και μέρος της εξόδου να περνούν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το κλείσιμο της νότιας διαδρομής που είχαν ανοίξει οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν.

Θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την καθιέρωση μόνιμης ρύθμισης και κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν τόνισε ότι η μόνιμη λύση πρέπει να βασίζεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ του Ιουνίου, που έχει καταρρεύσει.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές συζητήσεις και να εμπλέξουν και άλλες χώρες του Κόλπου για τη διαχείριση και ασφάλεια των Στενών. Snapshot powered by AI

Σε συμφωνία προσωρινής διαδρομής των Στενών του Ορμούζ κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, ύστερα από 40 μέρες διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντιι, δήλωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μία προσωρινή διαδρομή πλάτους επτά μιλίων (11 χλμ.), με το σημείο εισόδου και μέρος της διαδρομής εξόδου να διέρχονται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Συμφωνήσαμε με το Ομάν ότι η διαδρομή εισόδου στα Στενά του Ορμούζ θα περνά μέσα από τα χωρικά μας ύδατα, και μέρος της διαδρομής εξόδου θα περνά επίσης μέσα από τα χωρικά μας ύδατα», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία με το Ομάν «δεν σημαίνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ». Ανέφερε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής «σημαίνει το κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά» που είχαν ανοίξει οι ΗΠΑ «υπό πίεση από το Ομάν» – μια κίνηση που, όπως είπε, παραβίαζε το Άρθρο 5 του μνημονίου κατανόησης των δύο χωρών, το οποίο αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γκαριμπαμπάντι ανέφερε ότι ο προτεινόμενος χάρτης για τη διαδρομή προήλθε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, ενώ θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη ρύθμιση.

Σταδιακό πλαίσιο συμφωνίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δήλωσε νωρίτερα πως οποιαδήποτε «μόνιμη λύση» θα πρέπει να βασίζεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον τον Ιούνιο, η οποία έκτοτε κατάρρευσε, και στην οποία το Ιράν συνεχίζει να αναφέρεται, πρόσθεσε.

Ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι και ο ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί συζήτησαν στην Τεχεράνη «για ένα "σταδιακό πλαίσιο"», σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Μουσκάτ.

«Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα "πλαίσιο κατά στάδια" που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, το οποίο διευκρινίζει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξεύρεση μόνιμης λύσης.

Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει «τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών».

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για να καθοριστεί ένας «μόνιμος» διάδρομος και να οριστεί «η μελλοντική διαχείριση των Στενών», όπως και ένας μηχανισμός για την «παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών πλοήγησης και ασφάλειας», προσθέτει το κείμενο.

Οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της διεξαγωγής κοινών συζητήσεων με τις άλλες χώρες του Κόλπου.

Η ανάρτηση Τραμπ για αποναρκοθέτηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό τον ενημέρωσε πως όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει προειδοποιηθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες θα αντιμετωπίσει άμεση στρατιωτική αντίδραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ακόμη ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ «πολιτική μηδενικής ανοχής» απέναντι σε οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών στα Στενά.Η Space Force παρακολουθεί το Ορμούζ

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τη διαστημική υπηρεσία Space Force για τη συνεχή παρακολούθηση της περιοχής.

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