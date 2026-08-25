ΗΠΑ: Γάλλος τουρίστας πέθανε από τη ζέστη στην Κοιλάδα του Θανάτου - Ακινητοποιήθηκε το όχημά του

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια ενός 68χρονου Γάλλου τουρίστα στην Κοιλάδα του Θανάτου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία στην περιοχή επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες.

Ο Pierre Michel Formosa βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Death Valley στις 17 Αυγούστου, μαζί με έναν ακόμη Γάλλο, όταν το όχημά τους ακινητοποιήθηκε σε απομονωμένη περιοχή, κοντά στην Queen of Sheba Mine Road.

Οι δύο άνδρες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο και να κινηθούν πεζή, αναζητώντας βοήθεια. Κατευθύνθηκαν προς τον Badwater Road, διασχίζοντας το δύσβατο και εξαιρετικά θερμό τοπίο.

Ύστερα από περίπου 2 χιλιόμετρα, ο 68χρονος δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει. Ο συνοδός του συνέχισε μόνος του και κατάφερε να φτάσει στον δρόμο, όπου ένας διερχόμενος οδηγός τον βοήθησε. Λίγο αργότερα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, αστυνομικές δυνάμεις της κομητείας Inyo, καθώς και ελικόπτερο της California Highway Patrol.

Ο Formosa εντοπίστηκε αργότερα το ίδιο απόγευμα, περίπου 1,5 μίλι από τον Badwater Road. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια και ο τρόπος θανάτου του 68χρονου αναμένεται να καθοριστούν από τον ιατροδικαστή της κομητείας Inyo.

«Οι συνθήκες μπορούν να γίνουν επικίνδυνες πολύ γρήγορα»

Ο διευθυντής του Εθνικού Πάρκου Death Valley, Mike Reynolds, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του επισκέπτη και έστειλε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους του.

«Είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα οι συνθήκες εδώ μπορούν να γίνουν επικίνδυνες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ακραία ζέστη, οι μεγάλες αποστάσεις και η απομόνωση του πάρκου μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Η προειδοποίηση των Αρχών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην περιοχή βρίσκεται σε ισχύ προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 118 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 47,8 βαθμούς Κελσίου, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή.

Ελάχιστη επικοινωνία, δύσκολη πρόσβαση σε βοήθεια

Η Death Valley είναι η χαμηλότερη, θερμότερη και ξηρότερη περιοχή της Βόρειας Αμερικής, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός Αλάσκας.

Η τεράστια έκτασή της, οι μεγάλες αποστάσεις και η απομόνωση πολλών περιοχών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

Σε μεγάλο μέρος του πάρκου η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη, ενώ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η βοήθεια μπορεί να χρειαστεί αρκετές ώρες για να φτάσει.

Οι Αρχές καλούν τους επισκέπτες να έχουν μαζί τους άφθονο νερό και τα απαραίτητα εφόδια, να ελέγχουν πριν από κάθε διαδρομή τις καιρικές και οδικές συνθήκες και να διαθέτουν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, όπως δορυφορικό πομπό ή συσκευή εκπομπής σήματος έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε μία κρίσιμη οδηγία: σε περίπτωση που ένα όχημα ακινητοποιηθεί, οι επισκέπτες θα πρέπει, κατά κανόνα, να παραμένουν μαζί του.

Το όχημα μπορεί να προσφέρει σκιά και προστασία από την ακραία ζέστη, ενώ είναι πολύ ευκολότερο να εντοπιστεί από τις ομάδες έρευνας σε σχέση με έναν άνθρωπο που κινείται πεζή μέσα στην απέραντη έρημο.

Η τραγωδία του 68χρονου Γάλλου αποτελεί μια δραματική υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβει η Death Valley. Σε ένα από τα πιο ακραία φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη, η απόσταση από τον πολιτισμό, η έλλειψη επικοινωνίας και η ακραία θερμοκρασία μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μετατρέψουν μια απλή βλάβη αυτοκινήτου σε ζήτημα ζωής και θανάτου.