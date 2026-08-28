Με ιπτάμενο καταφύγιο ταξίδεψε στη Μόσχα ο αρχηγός της CIA; Τι αποκαλύπτει η πτήση

Snapshot Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου 2026 με το στρατιωτικό αεροσκάφος C-17A Globemaster III.

Πιθανότατα χρησιμοποίησε το C-17A λόγω της δυνατότητας μεταφοράς της θωρακισμένης διπλής κάψουλας Roll-On Conference Capsule, που λειτουργεί ως ιπτάμενο καταφύγιο και κέντρο διοίκησης.

Η πτήση του C-17A ξεκίνησε από τη Ρίγα και μετά από περίπου δύο ημέρες αναμονής, ο Ράτκλιφ εισήλθε στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η Ουάσιγκτον ζήτησε από την Ουκρανία να αναστείλει επιθέσεις με πυραύλους και drones στη Μόσχα και άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Το ταξίδι διαχωρίστηκε σε δύο τμήματα με το C-40B να μεταφέρει τον Ράτκλιφ στη Ρίγα και το C-17A να αναλαμβάνει την είσοδό του στη Ρωσία, υποδηλώνοντας ειδικές ανάγκες ασφαλείας και επικοινωνιών. Snapshot powered by AI

Αρκετές στρατιωτικές ιστοσελίδες και στρατιωτικοί αναλυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο που ταξίδεψε στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ. Θεωρούν ότι είναι πιθανό- αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα- να ταξίδεψε με μία διπλή κάψουλα η οποία λειτουργεί ως ιπτάμενο καταφύγιο και κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Στις 25 Αυγούστου 2026, ο διευθυντής της CIA πραγματοποίησε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα με το αεροσκάφος C-17A Globemaster III 07-7181 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με διακριτικό RCH4555/REACH 4555, όπου παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας.

Το C-17 αναχώρησε από τη Ρίγα περίπου στις 08:50 ώρα Μόσχας και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βνούκοβο στις 10:04, ολοκληρώνοντας το ταξίδι σε 74 λεπτά. Το μεταγωγικό αεροσκάφος είχε ήδη περάσει από τη Συνδυασμένη Βάση McGuire-Dix-Lakehurst, τη Συνδυασμένη Βάση Lindsey Graham και τη Συνδυασμένη Βάση Andrews πριν φτάσει στη Λετονία, όπου παρέμεινε σε αναμονή για σχεδόν δύο ημέρες πριν εισέλθει στη Ρωσία.

Τι δείχνει η επιλογή του αεροσκάφους

Η Ουάσιγκτον ζήτησε επίσης από την Ουκρανία να αναστείλει τις επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και drones εναντίον της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και των βόρειων περιοχών της Ρωσίας από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, επειδή ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ θα βρισκόταν σε ρωσικό έδαφος.

Το περίεργο είναι ότι ο Τζον Ράτκλιφ έφτασε στη Ρίγα με ένα αεροσκάφος C-40B σχεδιασμένο ειδικά για μεταφορές στελε΄χων της κυβέρνησης. Ωστόσο επέλεξε να αλλάξει και να ταξιδέψει στη Μόσχα με το C-17A για μόλις 830 χιλιόμετρα. Αν η απαίτηση της αποστολής ήταν απλώς η μεταφορά του διευθυντή της CIA και των συνεργατών του στη Μόσχα, δεν υπάρχει προφανής λόγος που δεν επελέγη το C-40B.

Η εμβέλειά του υπερέβαινε την απαίτηση κατά πολύ, η καμπίνα του ήταν πιο κατάλληλη για επιβάτες υψηλού επιπέδου και απέφευγε την πολυπλοκότητα της μεταφοράς προσωπικού και ευαίσθητων αποσκευών μεταξύ αεροσκαφών.Το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά διοικητών μάχης, αξιωματούχων σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου και άλλων ανώτερων ηγετών των ΗΠΑ, διαθέτοντας καμπίνα VIP και υποστήριξη επικοινωνιών.

Ωστόσο επελέγη το C-17A που πέταξε από τη Συνδυασμένη Βάση McGuire-Dix-Lakehurst, στο Νιου Τζέρσεϊ, προς τη Συνδυασμένη Βάση Lindsey Graham, στη Νότια Καρολίνα, στις 22 Αυγούστου. Στις 23 Αυγούστου, μετακινήθηκε στη Συνδυασμένη Βάση Andrews, στο Μέριλαντ, πριν αναχωρήσει για τη Ρίγα. Η βάση Andrews δεν είναι απλώς ένα αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον. Φιλοξενεί την 89η Πτέρυγα Αερομεταφορών και την υποδομή Ειδικών Αεροπορικών Αποστολών που είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη των μετακινήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, του αντιπροέδρου, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ανώτερων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης και ξένων αξιωματούχων.

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Air Force Boeing C-17A Globemaster III των ΗΠΑ Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ

Συνδέεται επίσης με την κάψουλα – ιπτάμενο κέντρο ελέγχου Roll-On Conference Capsule (ROCC) της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται στα C-17 για τις μετακινήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αφού έφτασε στη Ρίγα, το αεροσκάφος παρέμεινε εκεί μέχρι το πρωί της 25ης Αυγούστου, αντί να συνεχίσει απευθείας προς τη Ρωσία. Αυτό έδωσε σχεδόν 48 ώρες στο πλήρωμα και το προσωπικό της αποστολής να προετοιμαστούν σε μια χώρα του ΝΑΤΟ πριν από την τελική μετακίνηση.

Μετά την αποστολή στη Μόσχα, το C-17 επέστρεψε στη Ρίγα, ενώ το C-40 αναχώρησε στη συνέχεια για το Μπάνγκορ του Μέιν, αποδεικνύοντας ότι το αεροσκάφος υψηλών προδιαγραφών παρέμενε μέρος της ευρύτερης αλυσίδας μετακινήσεων. Η ρύθμιση αυτή διαχώρισε ουσιαστικά το ταξίδι σε δύο τμήματα: το C-40B 02-0042 ανέλαβε τη μεταφορά VIP σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ το C-17A 07-7181 χρησιμοποιήθηκε ειδικά για την είσοδο του Ράτκλιφ στη Ρωσία.

Τι είναι το Roll-On Conference Capsule

Το C-17 χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 14 λεπτά για να φτάσει στο Βνούκοβο. Φαίνεται πιθανό ότι επελέγη για το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα επειδή μπορεί να μεταφέρει το ιπτάμενο καταφύγιο, γνωστό με την Roll-On Conference Capsule.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία το Roll-On Conference Capsule ουσιαστικά αποτελεί από δύο θωρακισμένες κάψουλες που προσφέρουν ασφάλεια στους επιβάτες. Μπορεί να μεταφέρει μέχρι 8 άτομα και αποτελεί ένα ξεχωριστό διοικητήριο όπου μπορούν να υπάρχουν επικοινωνίες και να γίνονται συσκέψεις.

Γράφημα της κατασκευάστριας εταιρείας που δείχνει το εσωτερικό της κάψουλας

Διαβάστε επίσης