NYT για μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα: «Καταλήξτε σε συμφωνία με την Ουκρανία»

Snapshot Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στη Μόσχα για να παροτρύνει τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία πριν επιδεινωθούν οι στρατιωτικές και οικονομικές συνθήκες.

Η συνάντηση έγινε με τον Αλεξάντρ Β. Μπορτνίκοφ της FSB και όχι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να υπάρξουν απειλές από την αμερικανική πλευρά.

Η CIA αμφισβητεί αν οι σύμβουλοι του Πούτιν παρέχουν ειλικρινείς εκτιμήσεις για τον πόλεμο και διατηρεί ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Ράτκλιφ τόνισε τις μεγάλες απώλειες της Ρωσίας και την αδυναμία προώθησης στο πεδίο της μάχης, ενώ διαβεβαίωσε τους Ουκρανούς ότι δεν θα γίνουν παραχωρήσεις εκ μέρους τους.

Η επίσκεψη αντανακλά την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αναζωογονήσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες θεωρούν πιθανή την ειρηνευτική συμφωνία τους επόμενους μήνες λόγω της στασιμότητας στο Ντονμπάς. Snapshot powered by AI

Ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μια μυστική επίσκεψη στη Μόσχα για να μοιραστεί κατ’ ιδίαν τη δυσοίωνη εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και για να παροτρύνει τους Ρώσους να καταλήξουν σε μια συμφωνία πριν επιδεινωθεί η στρατιωτική και οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται νυν και πρώην αξιωματούχους που έχουν επίγνωση του θέματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ράτκλιφ μετέφερε το μήνυμα στον Αλεξάντρ Β. Μπορτνίκοφ, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB, ενώ δεν συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, ο διευθυντής της CIA δεν προέβη σε απειλές σχετικά με πιθανές συνέπειες για τη ρωσική πλευρά, σε περίπτωση που ο Πούτιν αγνοήσει την εκτίμηση του και επιλέξει να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αναλυτές της CIA αμφισβητούν εδώ και καιρό αν οι σύμβουλοι του Πούτιν του δίνουν ειλικρινείς εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία και το κόστος του πολέμου. Η CIA διατηρεί εδώ και καιρό κανάλια επικοινωνίας με την FSB και την υπηρεσία εξωτερική κατασκοπείας, γνωστή ως SVR.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο ότι το κανάλι πληροφοριών του Ράτκλιφ με τον Μπορτνίκοφ λειτουργεί παράλληλα με άλλα κανάλια που έχουν δημιουργήσει ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με άλλους ανώτερους συμβούλους του Πούτιν.

Γιατί ο επικεφαλής της CIA;

Ορισμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν ο Πούτιν, ο οποίος ήταν και ο ίδιος μέλος των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας (KGB), να θεωρήσει ένα μήνυμα από τον διευθυντή της CIA ως πιο επείγον και αξιόπιστο από εκείνα που θα λάμβανε μέσω των συνήθων διπλωματικών διαύλων.

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, ο Τραμπ και ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του φαίνεται ότι πίστευαν ότι μια νίκη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ήταν αναπόφευκτη, λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού της χώρας και του πυρηνικού της οπλοστασίου. Ωστόσο, οι Ρώσοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες και τα κέρδη τους στο πεδίο της μάχης έχουν «παγώσει».

Δεν είναι σαφές εάν το μήνυμα του Ράτκλιφ προανήγγειλε κάποια αλλαγή στην στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ρωσία ή την Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ στην Μόσχα είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει μια νέα πνοή στις διαπραγματεύσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία που έχουν σταματήσει. Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα της, ακόμη και αν έχει μειωμένη στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της CIA, Τζο Ράτκλιφ με τον Ντόναλντ Τραμπ AP

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που παρουσίασε ως «τη ζοφερή στρατιωτική και οικονομική πραγματικότητα» για τη Ρωσία, ο Ράτκλιφ είπε στον Μπορτνίκοφ ότι πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα για τη Μόσχα να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς τους Ουκρανούς, αναγκάζοντάς τους να βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στους Ευρωπαίους εταίρους τους.

Ωστόσο, η CIA έχει διατηρήσει τις στενές συνεργασίες της με τους Ουκρανούς στον τομέα των πληροφοριών, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Το μήνυμα του Ράτκλιφ

Σε κάθε περίπτωση, το ιδιωτικό μήνυμα που ο Ράτκλιφ μετέφερε στον Μπορτνίκοφ σχετικά με την Ουκρανία φαίνεται να αντηχεί ορισμένες από τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του διευθυντή.

Τον περασμένο μήνα, ο Ράτκλιφ μίλησε με έμφαση για τις απώλειες Ρώσων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου και για την αδυναμία της Μόσχας να προωθηθεί στο πεδίο της μάχης. Σημείωσε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης ενός Ρώσου στρατιώτη στην πρώτη γραμμή ήταν λιγότερο από 35 λεπτά.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε κατακτήσει μόλις περίπου το 1% του συνολικού εδάφους της Ουκρανίας στους 18 μήνες από τότε που ο ίδιος ανέλαβε τη θέση του διευθυντή της CIA, μια εξέλιξη που απέδωσε στην «κυριαρχία» της Ουκρανίας στην τεχνολογία των drones.

Πριν ο Ράτκλιφ συναντηθεί με τον Μπορτνίκοφ στη Μόσχα, συνομίλησε με Ουκρανούς ομολόγους του, διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα έκανε παραχωρήσεις εκ μέρους τους.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες πιστεύουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια ευκαιρία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τους επόμενους χειμερινούς μήνες, δεδομένης της σε μεγάλο βαθμό στασιμότητας της ρωσικής επίθεσης στο Ντονμπάς, καθώς και λόγω της ικανότητας της Ουκρανίας να συνεχίσει να επιβάλλει μεγάλο κόστος στη Ρωσία μέσω του πολέμου με drones.

Διακριτικός αγγελιοφόρος

Ορισμένοι από αυτούς τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να προσθέσει έναν αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας στη ομάδα που πιέζει τους Ρώσους για μια ειρηνευτική συμφωνία -κάποιον που θα μπορούσε να μεταφέρει το σκληρό μήνυμα που μετέφερε ο Ράτκλιφ αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον Ράτκλιφ ως διακριτικό αγγελιοφόρο.

Τον Ιανουάριο, έγινε ο πρώτος υπουργικού επιπέδου αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα, μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Τον Μάιο, ταξίδεψε στην Κούβα, παρουσιάζοντας στους ηγέτες της χώρας μια δυσοίωνη εκτίμηση για την κατάσταση της κουβανικής οικονομίας ενόψει του αμερικανικού αποκλεισμού πετρελαίου. Προέτρεψε τη χώρα να προβεί σε μια σειρά ριζικών πολιτικών και οικονομικών αλλαγών πριν επιδεινωθεί η κατάσταση.

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