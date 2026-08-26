Κρεμλίνο: Διαψεύδει την άφιξη Ράτκλιφ στη Μόσχα - Παύει τις επιθέσεις η Ουκρανία

Snapshot Το Κρεμλίνο διαψεύδει την άφιξη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα και τις σχετικές συνομιλίες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα.

Το CBS News και το Axios ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Μόσχα για συναντήσεις, αλλά ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-17 ταξίδεψε προς τη Μόσχα και αναχώρησε, χωρίς όμως επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο για την προσγείωσή του.

Η Ουάσινγκτον ενημέρωσε την Ουκρανία να αναστείλει επιθέσεις στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης επίσκεψης της υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας.

Μια προγραμματισμένη μεγάλη εκδήλωση του Πούτιν αναβλήθηκε, γεγονός που συνδέθηκε με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA σύμφωνα με ρωσικό δημοσιογράφο. Snapshot powered by AI

Διαψεύδει το Κρεμλίνο τις πληροφορίες για έκτακτη επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα και συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το CBS News το οποίο επιβεβαίωσε και το Axios, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε στη Μόσχα για συναντήσεις την Τρίτη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Αμερικανών απεσταλμένων αυτή την εβδομάδα.

Ερωτηθείς σχετικά με αναφορές ότι αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα το πρωί της Τρίτης, ο Πεσκόφ είπε ότι δεν είχε «καμία τέτοια πληροφορία».

Νωρίτερα, στοιχεία από το Flightradar24 έδειχναν ένα αμερικανικό στρατιωτικό C-17 να ταξιδεύει από τις ΗΠΑ στη Λετονία και στη συνέχεια προς τη Μόσχα, έχοντας αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Ρίγας στις 05:50 GMT και προσγειωθεί περίπου στις 07:04 GMT.

Αργότερα, το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Ράτκλιφ αναχώρησε από τη Μόσχα, σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων. Ακολούθησαν αναφορές για μια αυτοκινητοπομπή με διπλωματικές πινακίδες στη ρωσική πρωτεύουσα.

Έως τώρα, Λευκός Οίκος και CIA δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία.

Ουάσινγκτον: Ζήτησε παύση των επιθέσεων από την Ουκρανία κατά την επίσκεψη Ράτκλιφ

Το Axios ανέφερε επίσης ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε εκ των προτέρων την Ουκρανία για την άφιξη μιας υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας στη Μόσχα και της ζήτησε να αναστείλει τις επιθέσεις μέχρι την αναχώρησή της, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Πηγές του ουκρανικού μέσου «Suspilne» επιβεβαίωσαν αυτές τις πληροφορίες και διευκρίνισαν ότι, εκτός από τη Μόσχα, οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από την Ουκρανία να μην επιτεθεί και στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Κommersant, o Ρώσος δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο, Αλεξάντρ Γιουνάσεφ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πούτιν είχε για σήμερα στο πρόγραμμα του μία μεγάλη εκδήλωση με εκατοντάδες άτομα, η οποία τελικά αναβλήθηκε.

«Δεδομένου ότι οι πηγές μου επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο διευθυντής της CIA που ταξίδεψε στη Μόσχα, μπορούμε πλέον να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με τον λόγο που η συνάντηση άλλαξε το πρόγραμμα του προέδρου», έγραψε στο Telegram ο δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης