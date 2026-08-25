Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

Το αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing C-17A Globemaster III, το οποίο προσγειώθηκε σήμερα στη Μόσχα, αναχώρησε προς την αντίθετη κατεύθυνση, αναφέρει το TASS, επικαλούμενο τα διαδικτυακά παγκόσμια συστήματα παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροπλάνο φέρεται να απογειώθηκε από την πρωτεύουσα και κατευθύνθηκε προς τα σύνορα με τη Λετονία.

Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing C-17 Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βνούκοβο στη Μόσχα από τη Λετονία.

Όπως μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο πηγές, στο αεροπλάνο επέβαινε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CBS News, ο Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Ρωσία με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17.

Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι του Ράτκλιφ στη ρωσική πρωτεύουσα από τον διορισμό του και η επίσκεψη υψηλότερου αξιωματούχου της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πηγή του ρωσικού Ostorozhno Media, όπως μεταδίδει η La Repubblica, το εν λόγω άτομο που ενδέχεται να παρέλαβε ο διευθυντής της CIA είναι Charles Wayne Zimmerman, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση για κατοχή όπλων και πυρομαχικών που βρέθηκαν στο γιοτ του.

Στον άνδρα, όπως μεταδίδεται, στάλθηκε αίτημα χάριτος για να υπογράψει στη φυλακή αυτό το καλοκαίρι, το οποίο και υπέγραψε.

Σημειώνεται πως το αεροσκάφος είχε αναχώρησε από την Κοινή Βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον την Κυριακή, σταμάτησε στη Ρίγα της Λετονίας και έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε πληροφορίες για το περιστατικό.

Ποιος είναι ο Ζίμερμαν

Ο 58χρονος Τσαρλς Ζίμερμαν είναι ηλεκτρολόγος (master electrician) και βετεράνος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού με καταγωγή από την πολιτεία της Βιρτζίνια.

Αποφάσισε να υλοποιήσει το μεγάλο όνειρο της ζωής του: τον γύρο του κόσμου μόνος του με ιστιοπλοϊκό. Το καλοκαίρι του 2025, ο Ζίμερμαν έλυσε τους κάβους με τελικό προορισμό τη Νέα Ζηλανδία.

Η εμπειρία του στις θάλασσες από τα χρόνια της θητείας του στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ τού παρείχε την απαραίτητη ναυτοσύνη για ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα. Στη διάρκεια της πορείας του επέλεξε να ακολουθήσει μια διαδρομή που περιλάμβανε και τη Μαύρη Θάλασσα. Στις 17 Ιουνίου 2025, ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, το σκάφος του εντοπίστηκε και προσεγγίστηκε από μονάδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.

Οι Ρώσοι στρατιωτικοί τον ανάγκασαν, υπό την απειλή άμεσης χρήσης πυρών, να αλλάξει ρότα και να κατευθυνθεί συνοδεία τους προς το ρωσικό λιμάνι του Σότσι. Με την άφιξη στο Σότσι, κλιμάκιο της ρωσικής ακτοφυλακής προχώρησε σε εξονυχιστική έρευνα στο ιστιοπλοϊκό.

Ο Ζίμερμαν δήλωσε αμέσως ότι είχε μαζί του ένα πυροβόλο όπλο για λόγους προσωπικής ασφάλειας στα ανοιχτά πελάγη, παραδίδοντάς το πρόθυμα στους αξιωματικούς.

Στις 19 Ιουνίου 2025, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανέλαβε την υπόθεση και τον συνέλαβε με την κατηγορία της λαθρεμπορίας οπλισμού. Ακολούθησε συνοπτική δικαστική διαδικασία, η οποία κατέληξε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Το ίδρυμα Foley Foundation χαρακτηρίζει επίσημα τον Ζίμερμαν ως «παράνομα κρατούμενο» (Wrongful Detainee), διακρίνοντας πίσω από τη δίωξη μια στοχευμένη κίνηση δημιουργίας διπλωματικών ανταλλαγμάτων από την πλευρά της Μόσχας.

Ενώ η διαδικασία της έφεσης εκκρεμεί τυπικά στα ρωσικά δικαστήρια, οι πιθανότητες δικαίωσης είναι ελάχιστες, καθώς ανάλογες υποθέσεις στο παρελθόν κατέληξαν είτε σε επικύρωση των ποινών είτε σε επιπλέον καταδίκες εν αναμονή πολιτικών διαπραγματεύσεων.

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