Αμερικανική διπλωματική αυτοκινητοπομπή στους δρόμους της Μόσχας μετά την άφιξη του αεροπλάνου

Αυτοκινητοπομπή με αμερικανικές διπλωματικές πινακίδες εντοπίστηκε να κινείται στους δρόμους της Μόσχας, λίγη ώρα μετά την άφιξη του αμερικανικού στρατιωτικού μεταγωγικού στο αεροδρόμιο Βνούκοβο. Η άμεση κινητοποίηση στο έδαφος ενισχύει τα σενάρια για μεταφορά επίσημης αντιπροσωπείας στη ρωσική πρωτεύουσα.

Η ταυτότητα του αεροσκάφους και η διαδρομή

Το αεροσκάφος φαίνεται να είναι ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό Boeing C-17A Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με αριθμό νηολογίου 07-7181 και διακριτικό κλήσης RCH4555.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αναλυτών OSINT, η διαδρομή του ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου από το Τσάρλεστον, με ενδιάμεση στάση στην κοινή αεροπορική βάση Άντριους έξω από την Ουάσινγκτον. Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί το βασικό κέντρο εξυπηρέτησης της αμερικανικής κυβερνητικής και προεδρικής αεροπορίας, από όπου αναχωρούν υπουργοί, στρατηγοί και ειδικοί απεσταλμένοι.

Το πέρασμα από τη Ρίγα

Επόμενος σταθμός του C-17 ήταν η Ρίγα της Λετονίας. Μαρτυρίες από το αεροδρόμιο της λετονικής πρωτεύουσας ανέφεραν πως το μεταγωγικό βρισκόταν δίπλα σε κυβερνητικό αεροσκάφος (πιθανώς τύπου C-40), συνοδευόμενο από οχήματα με διπλωματικές πινακίδες.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Ρίγα το πρωί χωρίς να έχει δηλώσει δημόσια τον τελικό του προορισμό, περνώντας απευθείας στον ρωσικό εναέριο χώρο για να καταλήξει στο Βνούκοβο. Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο εσωτερικό του ή ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της αποστολής.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες περί νέας επίσκεψης των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία έχουν «παγώσει» εν μέσω πολέμου στο Ιράν.

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