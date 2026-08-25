Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

Συναυλίες και εμφανίσεις του Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων

Newsroom

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το στάδιο που επρόκειτο να φιλοξενήσει δύο συναυλίες του ράπερ Kanye West στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι οι εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, το στάδιο Gazprom Arena δήλωσε ότι δεν είχε υπογραφεί καμία σύμβαση μίσθωσης με τους διοργανωτές των συναυλιών. «Κατά συνέπεια, η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας».

Συναυλίες και εμφανίσεις του Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ο Γουέστ ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις δηλώσεις του αυτές, τις οποίες απέδωσε σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.

Kanye West

Ο Κάνιε Γουέστ / AP

Εάν οι συναυλίες λάμβαναν χώρα, ο 49χρονος ράπερ θα ήταν ο πρώτος διεθνής αστέρας της μουσικής που θα εμφανιζόταν στη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, το στάδιο Gazprom Arena αναγνώρισε ότι έλαβε αρκετές καταγγελίες σχετικά με την προγραμματισμένη εμφάνιση του Γουέστ και τόνισε ότι «δεν ήταν και δεν είναι» υπεύθυνο για την διοργάνωση των συναυλιών του.

Το στάδιο ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι οι συναυλίες, για τις οποίες τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και ήταν προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, είχαν οργανωθεί από την εταιρεία Say Agency με έδρα τη Μόσχα.

https://www.instagram.com/p/DcbUGlBN1y7/

Σε ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram, η Say Agency δήλωσε ότι η ανακοίνωση του σταδίου ήταν μία που δεν περίμενε.

«Το μάθαμε την ίδια στιγμή με εσάς, μέσω των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, οι συναυλίες του Ye δεν έχουν ακυρωθεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον χώρο διεξαγωγής των συναυλιών για να μάθουμε τον λόγο της ανάρτησης και να επιλύσουμε το ζήτημα. Θα σας κρατάμε ενήμερους», κατέληξε.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρμόδιες αρχές ακύρωσαν τις συναυλίες, αν και πολλοί Ρώσοι πολιτικοί έχουν εκφράσει την αντίθεση τους στον Κάνιε Γουέστ.

Ο Βιτάλι Μιλόνοφ, ένας συντηρητικός βουλευτής, πρότεινε ο ράπερ να ερμηνεύσει παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια αντί για το προγραμματισμένο ρεπερτόριό του, αντανακλώντας τις αντιδυτικές απόψεις πολλών Ρώσων.

«Ίσως μετά από αυτό να σταματήσει τις αηδιαστικές του συμπεριφορές και να γίνει ένας κανονικός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Μιλόνοφ σε ανάρτησή του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε Τουρκία: Απελευθερώστε άμεσα τον Οσμάν Καβαλά

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Παλαιστίνιος καλλιτέχνης Σλιμάν Μανσούρ σε ηλικία 79 ετών

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης που εγκαινιάζεται την Πέμπτη από τον Μητσοτάκη – Οι 5 νέοι σταθμοί

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρά Τραμπ κατά του Καναδά: «Εξετάζουμε την αλλαγή του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική»

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα

14:20LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αποκάλυψε τι κάνει όταν την κοροϊδεύουν - «Είναι πολύ διασκεδαστικό να τους κοροϊδεύω κι εγώ»

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η στιγμή που μπουλντόζα ξηλώνει τις «μόνιμες» ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία

13:50LIFESTYLE

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

13:30LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Η ρομαντική απόδραση με τον Κάλουμ Τέρνερ για τα γενέθλιά της - «Όλο και καλύτερα»

13:21ΚΥΠΡΟΣ

Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ., έναντι στόχου για €4,41 δισ. στο επτάμηνο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό απάτης στο Ηράκλειο: Της υποσχέθηκαν κέρδη από μετοχές και της «άρπαξαν» 60.000 ευρώ

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» με ξαπλώστρες και ομπρέλες τη διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τρίτο drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας - Μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αθήνα

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία και το κρίσιμο κενό – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

07:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεγάλη... ανάσα δροσιάς - Η πρόγνωση του ECMWF και η ανάλυση Κολυδά

09:27WHAT THE FACT

50 βίσωνες επέστρεψαν σε έρημο στο Μεξικό και επανέφεραν όλο το οικοσύστημα: Έφεραν πίσω ζώα μετά από 200 χρόνια

06:41ΕΛΛΑΔΑ

Τι οδήγησε την παρουσιάστρια σε καταγγελία κατά του συζύγου της - Ο καβγάς που έφερε την προσαγωγή

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαρκίδης: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η στιγμή που μπουλντόζα ξηλώνει τις «μόνιμες» ξαπλώστρες με λουκέτα από την παραλία

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

09:06WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η Σελήνη βάφεται κόκκινη στις 28 Αυγούστου – Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

13:21ΚΥΠΡΟΣ

Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ