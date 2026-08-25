Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Αγία Πετρούπολη

Το στάδιο που επρόκειτο να φιλοξενήσει δύο συναυλίες του ράπερ Kanye West στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι οι εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, το στάδιο Gazprom Arena δήλωσε ότι δεν είχε υπογραφεί καμία σύμβαση μίσθωσης με τους διοργανωτές των συναυλιών. «Κατά συνέπεια, η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας».

Συναυλίες και εμφανίσεις του Γουέστ, που είναι γνωστός και ως YE, ακυρώθηκαν ή, απαγορεύθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος, έπειτα από σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ο Γουέστ ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις δηλώσεις του αυτές, τις οποίες απέδωσε σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.

Ο Κάνιε Γουέστ / AP

Εάν οι συναυλίες λάμβαναν χώρα, ο 49χρονος ράπερ θα ήταν ο πρώτος διεθνής αστέρας της μουσικής που θα εμφανιζόταν στη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, το στάδιο Gazprom Arena αναγνώρισε ότι έλαβε αρκετές καταγγελίες σχετικά με την προγραμματισμένη εμφάνιση του Γουέστ και τόνισε ότι «δεν ήταν και δεν είναι» υπεύθυνο για την διοργάνωση των συναυλιών του.

Το στάδιο ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι οι συναυλίες, για τις οποίες τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και ήταν προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, είχαν οργανωθεί από την εταιρεία Say Agency με έδρα τη Μόσχα.

https://www.instagram.com/p/DcbUGlBN1y7/

Σε ανάρτησή της στο κανάλι της στο Telegram, η Say Agency δήλωσε ότι η ανακοίνωση του σταδίου ήταν μία που δεν περίμενε.

«Το μάθαμε την ίδια στιγμή με εσάς, μέσω των μέσων ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής, οι συναυλίες του Ye δεν έχουν ακυρωθεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον χώρο διεξαγωγής των συναυλιών για να μάθουμε τον λόγο της ανάρτησης και να επιλύσουμε το ζήτημα. Θα σας κρατάμε ενήμερους», κατέληξε.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αρμόδιες αρχές ακύρωσαν τις συναυλίες, αν και πολλοί Ρώσοι πολιτικοί έχουν εκφράσει την αντίθεση τους στον Κάνιε Γουέστ.

Ο Βιτάλι Μιλόνοφ, ένας συντηρητικός βουλευτής, πρότεινε ο ράπερ να ερμηνεύσει παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια αντί για το προγραμματισμένο ρεπερτόριό του, αντανακλώντας τις αντιδυτικές απόψεις πολλών Ρώσων.

«Ίσως μετά από αυτό να σταματήσει τις αηδιαστικές του συμπεριφορές και να γίνει ένας κανονικός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Μιλόνοφ σε ανάρτησή του.