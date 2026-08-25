Μυστήριο με μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που προσγειώθηκε στην Μόσχα

Snapshot Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Boeing Globemaster προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας μετά από απευθείας πτήση από τη Ρίγα.

Δεν έχει αποκαλυφθεί αν το αεροσκάφος μετέφερε επιβάτες ή φορτίο, και το Κρεμλίνο δεν έχει πληροφορίες για το περιστατικό.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου από την αεροπορική βάση Καμπ Σπρινγκς κοντά στην Ουάσινγκτον.

Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο σκοπός της άφιξης του αμερικανικού αεροσκάφους στη Μόσχα ούτε κάποια σχετική επίσκεψη.

Η τελευταία γνωστή απευθείας πτήση αμερικανικού αεροσκάφους στη Ρωσία από την Ευρώπη ήταν τον Ιανουάριο, για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ο λόγος για το Boeing Globemaster με αριθμό 07-7181, το οποίο είναι καταχωρημένο στις ΗΠΑ και πραγματοποίησε απευθείας πτήση από τη Ρίγα, στη Λετονία, και προσγειώθηκε στη Μόσχα γύρω στις 10:00 (ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο ή επιβάτες, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου προερχόμενο από την αεροπορική βάση Καμπ Σπρινγκς, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δεδομένα της Flightradar24.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο σκοπός της άφιξης του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη Μόσχα, ούτε έχει ανακοινωθεί επισήμως κάποια σχετική επίσκεψη.

Η τελευταία απευθείας πτήση καταχωρημένου στις ΗΠΑ αεροσκάφους στη Ρωσία από την Ευρώπη ήταν φέτος τον Ιανουάριο και μετέφερε τους ειδικούς απεσταλμένους Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες περί νέας επίσκεψης των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία έχουν «παγώσει» εν μέσω πολέμου στο Ιράν.