Θρίλερ με την ξαφνική πτήση του διευθυντή της CIA στη Μόσχα – Αναφορές ότι συναντήθηκε με Πούτιν

Snapshot Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε αιφνιδιαστικά στη Μόσχα με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-17A.

Ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πιθανή συνάντηση του Ράτκλιφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν ανέβαλε μια προγραμματισμένη εκδήλωση, γεγονός που συνδέεται με την πιθανή συνάντηση με τον διευθυντή της CIA.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν αποκαλύψει την ατζέντα ή τις επαφές του Ράτκλιφ στη Μόσχα. Snapshot powered by AI

Έντονη είναι η φημολογία για τους σκοπούς του ταξιδιού του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα. Ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ πιθανολογούσαν ότι συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το πρωί της Τρίτης η επίσκεψη έγινε αντιληπτή από ρωσικούς λογαριασμούς στην εφαρμογή Telegram. Τότε άρχισαν οι αναφορές για ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17A που είχε απογειωθεί από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, μετά από μια ενδιάμεση στάση στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας.

Ακολούθησαν αναφορές για μια αυτοκινητοπομπή με διπλωματικές πινακίδες στη ρωσική πρωτεύουσα. Λίγη ώρα μετά αμερικανικά ΜΜΕ, όπως η ιστοσελίδα Axios, αποκάλυψαν ότι στο αεροσκάφος βρισκόταν ο Τζον Ράτκλιφ. Μέχρι στιγμής ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η CIA έχουν αποκαλύψει ποιους θα συναντήσει ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ή ποια είναι η ατζέντα.

Ωστόσο ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι είναι πιθανό να υπάρξει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Σύμφωνα με την ρωσική εφημερίδα Κommersant, o Ρώσος δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο, Αλεξάντρ Γιουνάσεφ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πούτιν είχε για σήμερα στο πρόγραμμα του μία μεγάλη εκδήλωση με εκατοντάδες άτομα, η οποία τελικά αναβλήθηκε.

«Δεδομένου ότι οι πηγές μου επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο διευθυντής της CIA που ταξίδεψε στη Μόσχα, μπορούμε πλέον να κάνουμε υποθέσεις σχετικά με τον λόγο που η συνάντηση άλλαξε το πρόγραμμα του προέδρου», έγραψε στο Telegram ο δημοσιογράφος.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η αμερικανική αυτοκινητοπομπή στο Κρεμλίνο. Γι' αυτό θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τον ομόλογό του στην ρωσική μυστική υπηρεσία, την FSB. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όμως, ότι συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο.

WSJ: Το μήνυμα Ράτκλιφ σε Πούτιν για ΝΑΤΟ και Ιράν

Ο Ράτκλιφ ενδέχεται να ταξίδεψε στη Μόσχα για να προειδοποιήσει προσωπικά τον Πούτιν να μην επιτεθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια επιθετική κίνηση προκειμένου να τεστάρει στην αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Ένας πρώην αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποθέτει ότι ο Ράτκλιφ ενδέχεται να μετέφερε προσωπικά μια προειδοποίηση στον Πούτιν η οποία θα είναι η εξής: «Ξέρουμε τι σκοπεύετε να κάνετε. Μην το κάνετε».

«Θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα του τύπου: “Ξέρουμε τι σκοπεύετε να κάνετε, και καλύτερα να μην το κάνετε”», δήλωσε στην WSJ η πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την Ενοποίηση των Επιχειρήσεων Πληροφοριών των ΗΠΑ, Μπεθ Σάνερ.

Μάλιστα τόνισε ότι η επίσκεψη ενδέχεται επίσης να σχετίζεται με μια εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και με τη συμμετοχή της άλλης πλευράς στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την Μπεθ Σάνερ., ο Ράτκλιφ ενδέχεται να θέσει το ζήτημα της υποστήριξης που παρέχει το Κρεμλίνο στο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος όσων χωρών συνεργάζονται εμπορικά με ητν Τεχεράνη.

Τα σενάρια για την επίσκεψη

Ο πρώην σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χερατσένκο αναφέρθηκε στα διάφορα σενάρια που διακινούνται για τον σκοπό της επίσκεψης Ράτκλιφ στη Μόσχα.

«Το πρόγραμμα του Πούτιν τροποποιήθηκε λόγω της επίσκεψης του Ράτκλιφ. ‘Ο πρόεδρος είχε προγραμματίσει μια σημαντική εκδήλωση για αυτή την Τρίτη — εκατοντάδες άνθρωποι την προετοίμαζαν. Όμως, πριν από μερικές ημέρες, αναβλήθηκε’, ανέφερε το Κρεμλίνο», έγραψε στο Χ ο Χερατσένκο.

Και συνέχισε: «Αξίζει να σημειωθεί ότι, εν μέσω της παρατεταμένης αναμονής για τις επισκέψεις στο Κίεβο και τη Μόσχα των συνήθων απεσταλμένων του προέδρου Τραμπ για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ, ήταν ο Ράτκλιφ που έφτασε στη Μόσχα. Μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Ράτκλιφ περιγράφεται συχνά ως ένα από τα υψηλόβαθμα ‘γεράκια’ της αμερικανικής κυβέρνησης και υποστηρικτής της άσκησης σκληρότερης πίεσης στο Κρεμλίνο».

«Με βάση τα παραπάνω, ορισμένοι θεωρούν την επίσκεψη του Ράτκλιφ ως προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να σκληρύνουν τη στάση τους, εάν η Ρωσία συνεχίσει να αρνείται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», τόνισε ο Χερατσένκο.

«Μια άλλη θεωρία είναι ότι η επίσκεψη συνδέεται με την κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ευρώπης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούσαν για πιθανές ρωσικές απόπειρες επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, με σκοπό να δοκιμάσουν την ενότητα της Συμμαχίας. Πιθανότατα θα μάθουμε στο εγγύς μέλλον πώς κατέληξαν οι συνομιλίες και ποια ζητήματα τέθηκαν – αν και πιθανώς μόνο εν μέρει», σημείωσε.

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