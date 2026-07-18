Κως: Κινηματογραφική σύλληψη τριών Τούρκων μετά από καταδίωξη με jet ski και εντοπισμό όπλου

Τρία άτομα ηλικίας 17, 22 και 24 ετών συνελήφθησαν το πρωί της 17ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή Ψαλίδι της Κω, μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Newsbomb

Κως: Κινηματογραφική σύλληψη τριών Τούρκων μετά από καταδίωξη με jet ski και εντοπισμό όπλου
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των στελεχών του Λιμεναρχείου Κω οδήγησε στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα στο ελληνικό έδαφος χρησιμοποιώντας ένα jet ski.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε αμέσως μόλις εντοπίστηκε ένα ύποπτο jet ski να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή «Ψαλίδι». Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την ίδια ώρα που στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας παρακολουθούσαν την κατάσταση από την ξηρά. Οι αρχές εντόπισαν τους τρεις νεαρούς Τούρκους υπηκόους τη στιγμή της αποβίβασής τους στην ακτή. Μόλις οι αλλοδαποί αντιλήφθηκαν την παρουσία των λιμενικών, ο 22χρονος και ο 24χρονος τράπηκαν σε φυγή προς την ενδοχώρα, ενώ ο 17χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα. Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι με δώδεκα φυσίγγια, το οποίο και κατασχέθηκε.

Ανθρωποκυνηγητό και βαριές κατηγορίες

Οι άλλοι δύο φυγάδες δεν κατάφεραν να πάνε μακριά. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Λιμεναρχείου Κω κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο άνδρες. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Ο 17χρονος κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών. Ο 22χρονος συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ ο 24χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες διώξεις που αφορούν τον Κώδικα Μετανάστευσης, αλλά και το άρθρο του Ποινικού Κώδικα περί εγκληματικής οργάνωσης.

Το Λιμεναρχείο Κω, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του jet ski, του όπλου καθώς και των πυρομαχικών.

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