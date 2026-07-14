Θεσσαλονίκη: Αγνοούμενος 69χρονος μετά από ανατροπή σκάφους – Σώθηκε η σύζυγός του

Snapshot Αγνοείται 69χρονος μετά την ανατροπή σκάφους στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα από ξηράς.

Η επιχείρηση συντονίζεται από το ΕΚΣΕΔ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 69χρονου που αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής.

Η γυναίκα διασώθηκε από ιδιώτη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτά και εναέρια μέσα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

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