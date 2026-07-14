Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Snapshot Προφυλακίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 29χρονος και η 26χρονη κατηγορούνται για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Οι δύο προφυλακισμένοι αρνούνται τις κατηγορίες και επικαλούνται σκευωρία και δικαίωμα σιωπής.

Ο 24χρονος που φέρεται να χρησιμοποίησε το διαμέρισμά του ως ορμητήριο για την επίθεση ζήτησε και έλαβε προθεσμία για απολογία αύριο. Snapshot powered by AI

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά πληροφορίες οι δύο προφυλακισμένοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια με υπόμνημα. Αμφότεροι, φέρονται να αρνούνται τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη κάνοντας λόγο για σκευωρία των Αρχών κι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.

Ο 24χρονος το διαμέρισμα του οποίου χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις Αρχές ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (15/7) το πρωί.

Διαβάστε επίσης