Δολοφονία Νέστορα: Με ανοιχτές ομπρέλες για να αποφύγουν τις κάμερες οι δράστες της επίθεσης

Snapshot Οι δράστες της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησαν ανοιχτές ομπρέλες για να καλύψουν τα πρόσωπά τους και να αποφύγουν την καταγραφή από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο 29χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός πέταξε το κινητό του από το παράθυρο κατά τη διάρκεια επιδρομής της Αντιτρομοκρατικής, αλλά η συσκευή βρέθηκε ανέπαφη και εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και άλλα κακουργήματα, ενώ ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για απολογία την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως επιχειρησιακό ορμητήριο αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι παρέδωσε τα κλειδιά σε φιλικά του πρόσωπα χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους.

Η ομπρέλα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες βρέθηκε στο κρησφύγετο και εξετάζεται από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας τις κινήσεις που φέρεται να έκαναν οι δράστες προκειμένου να αποφύγουν την ταυτοποίησή τους από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα οι δύο δράστες, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, κινήθηκαν προς το σημείο της επίθεσης κρατώντας ανοιχτές ομπρέλες, παρά το γεγονός ότι δεν έβρεχε. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η επιλογή αυτή μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς στόχος τους ήταν να καλύψουν τα πρόσωπά τους από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν τοποθετημένες στα γύρω κτίρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι ομπρέλες χρησιμοποιήθηκαν ως ένα αυτοσχέδιο μέσο απόκρυψης, ώστε να δυσκολέψουν την καταγραφή των χαρακτηριστικών τους κατά τη διαδρομή προς το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο φονικός εμπρηστικός μηχανισμός.

Ο 29χρονος πέταξε το κινητό από το μπαλκόνι όταν έκανε έφοδο η Αντιτρομοκρατική

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν κι άλλους εμπλεκόμενους.

Σε ό,τι αφορά στους συλληφθέντες, ο 29χρονος όταν κατάλαβε ότι ο κλοιός έχει σφίξει για τα καλά κι ότι είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, προσπάθησε να εξαφανίσει τα ηλεκτρονικά του ίχνη.

Όταν η Αντιτρομοκρατική έκανε έφοδο στο κρησφύγετο, ο 29χρονος φέρεται να πέταξε το κινητό του από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν, επιχειρώντας να εξαφανίσει κρίσιμα στοιχεία. Ωστόσο, η συσκευή εντοπίστηκε ανέπαφη αι έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση.

Χρησιμοποιούσαν ομπρέλα για να μην φανούν τα χαρακτηριστικά τους

Εξάλλου, σε ένα από τα εκατοντάδες βίντεο που ανέλυσαν οι Αρχές για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, φαίνεται ο 29χρονος να χρησιμοποιεί ομπρέλα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να καταγραφούν από κάποια κάμερα τα χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου όσο και της 26χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις Αρχές, η εν λόγω ομπρέλα εντοπίστηκε στο κρησφύγετο κι έχει αποσταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Βαρύ κατηγορητήριο, την Τρίτη οι απολογίες

Την ίδια ώρα, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και σειρά ακόμη κακουργηματικών πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το περασμένο Σάββατο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου.

Ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, αλλά και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως επιχειρησιακό ορμητήριο.

Τι ισχυρίστηκε ο 24χρονος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο άτομα που θεωρούνται φυσικοί αυτουργοί κρατούν το στόμα τους κλειστό, ωστόσο ο 24χρονος θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του.

Ο 24χρονος που συνελήφθη υποστήριξε στις Αρχές: «Εγώ παρέδωσα τα κλειδιά του ακινήτου​ σε φιλικά μου πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Δεν γνώριζα τις προθέσεις τους και ότι θα τα δώσουν σε άλλους. Δεν έδωσα τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Δεν τους γνωρίζω καν. Θα εξηγήσω τα πάντα στην ανακρίτρια».

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