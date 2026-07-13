Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δύσκολο να θάβεις γυναίκα και κόρη μέσα σε πέντε χρόνια»

Snapshot Ζήτησε οι δράστες της δολοφονίας να λάβουν τις ποινές που τους αναλογούν και ελπίζει να είναι η τελευταία τέτοια πράξη μίσους.

Καταδίκασε τη χρήση βίας και γκαζακιού, προτείνοντας την κουβέντα ως μέσο επίλυσης διαφορών.

Αναφέρθηκε στη δυσκολία να θάβει και τη σύζυγο και την κόρη του μέσα σε πέντε χρόνια.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα συνθήματα μισαλλοδοξίας που γράφτηκαν σε άλλο σπίτι, συγκρίνοντας τη βία με δολοφονικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Το πρωί της Δευτέρας ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκι στο σπίτι της κόρη της και πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης μίλησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ εμφανώς φορτισμένος.

Ο Παναγιώτης Νέστορας αρχικά συνεχάρη την αστυνομία «που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου που είναι εγκληματίες». Παράλληλα με αφορμή τα συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βουλουδάκη, σχολίασε «δυστυχώς άλλοι πιο θρασείς πήγαν και έγραψαν συνθήματα για μισαλλοδοξία και σκοτωμούς».

Ζητώντας οι δράστες της δολοφονίας της συζύγου του «να πάρουν τις ποινές που τους αρμόζουν», ο κ. Νέστορας ευχήθηκε «ο θάνατος της γυναίκας μου να είναι ο τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους» και «τα μυαλά των ανθρώπων αυτών όσο γίνεται να "ωριμάσουν" και να φύγουν από τις δολοφονικές επιθέσεις».

«Υπάρχουν άλλα μέσα για να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο φόνος και το γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μια σφαίρα και θα πρέπει να πάει στα κακουργήματα» πρόσθεσε ο κ. Νέστορας καταλήγοντας ότι «μέσα σε 5 χρόνια είναι δυσκολο να θάβεις κόρη και γυναίκα».

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