Πλεύρης για επίθεση σε Βολουδάκη και δολοφονία Νέστορα: Αληταριά, κότες, άχρηστα υποκείμενα

«Είναι χέστες και κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορωνίδα αυτόν τον Κουφοντίνα», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Πλεύρης για επίθεση σε Βολουδάκη και δολοφονία Νέστορα: Αληταριά, κότες, άχρηστα υποκείμενα

Eurokinissi
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  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε τους αναρχικούς που επιτέθηκαν στη Σέβη Βολουδάκη ως «χέστες», «κότες» και «άχρηστα υποκείμενα».
  • Ο Πλεύρης δήλωσε ότι δεν φοβούνται τις επιθέσεις και ότι θα τους αντιμετωπίσουν με σκληρότητα, ώστε να μην μπορούν να σταθούν πουθενά.
  • Υποστήριξε ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την άκρα αριστερά και τον αναρχισμό, αναφερόμενος στην ιστορία της 17 Νοέμβρη και άλλων οργανώσεων.
  • Αναφέρθηκε στην υποκρισία των αναρχικών, σημειώνοντας ότι ο Κουφοντίνας εγκατέλειψε απεργία πείνας όταν είδε ότι η κυβέρνηση δεν υποχώρησε.
  • Τόνισε ότι η επίθεση στα Χανιά και τα συνθήματα που γράφτηκαν δείχνουν την ταυτότητα των δραστών και την ιδεολογική τους προέλευση.
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Αυτά τα αληταριά στα Χανιά, πήγαν στη Σέβη Βολουδάκη, μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τα τρία παιδιά της και ασχολείται με την πολιτική, είπε σε πολύ έντονο ύφος το πρωί της Δευτέρας, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.

Ο κύριος Πλεύρης μίλησε για «χέστες», «κότες», «αλήτες», «καθάρματα», «άχρηστους», «αποτυχημένους» προσθέτοντας «θα τους ξεσκίσουμε, δεν θα μπορούν να σταθούν πουθενά».

«Είναι χέστες και κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορωνίδα αυτόν τον Κουφοντίνα. Ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει κοιτώντας τα θύματά του στα μάτια, αλλά τον θυμάστε πριν από κάποια χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, γι' αυτό λέμε ότι δεν τους φοβόμαστε. Είναι άχρηστοι, βάρη στις οικογένειες τους, αποτυχημένοι που επιτίθενται σε μια γυναίκα», είπε ο κύριος Πλεύρης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Μπορούν να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν, δεν τους φοβόμαστε», τόνισε ο υπουργός. «Θα τους ξεσκίσουμε, δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι» πρόσθεσε οργισμένος ο Θάνος Πλεύρης.

Συνεχίζοντας, ο κύριος Πλεύρης τόνισε πως «στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά και κατά βάση με τον ιδεολογικό χώρο που είναι πλησίον του αναρχισμού και της αντεξουσιαστικής ιδεολογίας, θα φοβόμαστε να λέμε τα αυτονόητα;».

«Η μήτρα των τρομοκρατικών οργανώσεων ήταν η "17 Νοέμβρη". Από εκεί βγήκαν ΕΛΑΣ, Πυρήνες κ.α. Η φυσιογνωμία τους έχει ιδεολογικό πρόσημο»

«Για να καταλάβετε τι γκασμάδες είναι, πήγε στα Χανιά η κοπέλα που συνελήφθη για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και οι ίδιο έρχονται και προδίδονται με τα συνθήματα που έγραψαν στη Βολουδάκη» κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.

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