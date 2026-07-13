Από τη δολοφονία στις απειλές: Αποτροπιασμός στο Μαξίμου για το «θάνατος στη ΝΔ»

Snapshot Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα έξω από την κατοικία και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη, με φράσεις όπως «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας».

Η φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησε στον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, ανέδειξε τον κίνδυνο από τις επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών προσώπων.

Έχουν συλληφθεί τρία άτομα για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης με βαριές κατηγορίες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανές διασυνδέσεις με άλλες επιθέσεις.

Πολιτικοί και κυβερνητικοί εκπρόσωποι καταδίκασαν τις απειλές και τον εκφοβισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης και πολιτικής απομόνωσης της βίας.

Το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι τα πρόσφατα περιστατικά αποτελούν οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και πολιτικής αποσταθεροποίησης, απαιτώντας αποφασιστική αντίδραση της Πολιτείας. Snapshot powered by AI

Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής ζωής. Όταν όμως οι αντιπαραθέσεις μεταφέρονται από τον δημόσιο χώρο στις κατοικίες πολιτικών προσώπων και συνοδεύονται από απειλές θανάτου και αναφορές σε εμπρηστικές επιθέσεις, η συζήτηση αποκτά εντελώς διαφορετικές διαστάσεις. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στα Χανιά, όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα έξω από την κατοικία της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, αλλά και στο πολιτικό της γραφείο. Ανάμεσα στις αναγραφές βρίσκονταν οι φράσεις «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το πολιτικό σύστημα.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή εκτυλίχθηκε λίγες ημέρες μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα από τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη δύο μέλη της οικογένειάς της.

Από τον εκφοβισμό στην τραγωδία

Η τραγωδία της Θεσσαλονίκης κατέδειξε ότι οι εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες δεν αποτελούν απλώς πράξεις εκφοβισμού ή καταστροφής περιουσίας. Μπορούν να οδηγήσουν σε ανθρώπινες απώλειες.

Για τον λόγο αυτό, η αναγραφή της φράσης «γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από την κατοικία ενός πολιτικού προσώπου αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς παραπέμπει σε μια μέθοδο που έχει ήδη συνδεθεί με μια θανατηφόρα επίθεση.

Η ίδια η Σέβη Βολουδάκη έκανε γνωστό ότι οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της κατοικίας της, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες

Για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης έχουν συλληφθεί τρία άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρησμό. Η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, ενώ οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα εξετάζοντας ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με άλλες επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών στελεχών. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές οργανωτική σύνδεση ανάμεσα στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης και στα συνθήματα που γράφτηκαν στα Χανιά.

Οι πολιτικές αντιδράσεις

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού μιας μητέρας που μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα συνθήματα δεν αποτελούν απλή πολιτική διαμαρτυρία, αλλά συνδέονται με αίτημα υπέρ των κατηγορουμένων για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ακόμη ότι «δεν τους φοβόμαστε», υποστηρίζοντας πως οι δράστες δεν είναι «άγνωστοι», αλλά μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνέδεσε πολιτικά το περιστατικό με παλαιότερες υποθέσεις πολιτικής βίας, όπως η τραγωδία της Marfin.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε δημόσια για τη δική του εμπειρία από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του πριν από λίγα χρόνια, σημειώνοντας ότι μόνο όποιος έχει βιώσει ανάλογη κατάσταση μπορεί να αντιληφθεί το αίσθημα ανασφάλειας που προκαλείται όχι μόνο στο ίδιο το πολιτικό πρόσωπο αλλά και στην οικογένειά του και στους γείτονές του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές τις συλλήψεις για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι πλέον η Δικαιοσύνη καλείται να αποδώσει ευθύνες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πέρα από την αστυνομική και δικαστική αντιμετώπιση των δραστών, απαιτείται και μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση για το πώς, όπως είπε, επί σειρά ετών καλλιεργήθηκε ανοχή απέναντι σε μορφές βίας, όπως οι καταλήψεις, οι επιθέσεις και οι εμπρηστικές ενέργειες.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να αποδώσει ποινικές ευθύνες σε πολιτικά κόμματα, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί κανέναν πολιτικό αντίπαλο «ηθικό αυτουργό» εγκληματικών πράξεων. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο δημόσιος διάλογος οφείλει να εξετάσει κατά πόσο η διαχρονική ανοχή απέναντι σε ακραίες πρακτικές συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος που επέτρεψε την κλιμάκωση της πολιτικής βίας.

Ένα νέο όριο

Το κοινό χαρακτηριστικό των τελευταίων περιστατικών είναι η μεταφορά της βίας από τους δημόσιους χώρους στις κατοικίες. Όταν στόχος γίνεται το σπίτι, δεν απειλείται μόνο ο πολιτικός, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν μαζί του.

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατέδειξε ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους δεν έχουν μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Γι’ αυτό και κάθε νέο περιστατικό που περιλαμβάνει απειλές κατά κατοικιών αντιμετωπίζεται πλέον με αυξημένη ανησυχία, καθώς η εμπειρία των τελευταίων ημερών έχει δείξει ότι η μετάβαση από τα συνθήματα στις πράξεις μπορεί να αποδειχθεί τραγική.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι τα τελευταία περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας κλίματος φόβου και πολιτικής αποσταθεροποίησης. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η στοχοποίηση κατοικιών υπουργών και βουλευτών, σε συνδυασμό με απειλητικά συνθήματα που παραπέμπουν σε πρακτικές οι οποίες έχουν ήδη οδηγήσει σε ανθρώπινη απώλεια, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλή μορφή διαμαρτυρίας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι πρόκειται για μια οργανωμένη επιχείρηση εκφοβισμού, απέναντι στην οποία η απάντηση της Πολιτείας πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική, τόσο σε επίπεδο αστυνομικών ερευνών όσο και σε επίπεδο πολιτικής απομόνωσης κάθε μορφής βίας.

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